Afrique: CAN 2025 - Auréolés d'une deuxième étoile, les Lions de la Teranga font un retour triomphal au Sénégal

Au Sénégal, les Lions de la Teranga ont atterri à minuit à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar avec la coupe de retour à la maison ! C'est la deuxième fois de son histoire que l'équipe de football sénégalaise remporte la Coupe d'Afrique des Nations et pour accueillir leurs champions, près d'un millier de personnes ont patienté aux portes de l'aéroport ...

Il est une heure du matin quand le bus des Lions passe, enfin le temps de quelques secondes, devant une foule de supporters en liesse. Une récompense inestimable pour Awa qui patiente depuis 14h sur place. « Je ne peux même pas exprimer ça ! Je ne comprends même pas ce qui vient de se passer. Maintenant, les Lions du Sénégal, ils ont fait ce qu'il fallait. Fier d'être Sénégalais ».

Sidy est venu de Pikine en banlieue de Dakar. Si le jeune algérien né au Sénégal célèbre la victoire des Lions de la Teranga, il tient à adresser un message de fraternité à l'équipe marocaine. « Malheureusement, nos frères marocains ont perdu. On les encourage encore pour que la prochaine fois, ils fassent mieux. Je les félicite. Ce qu'ils ont fait, c'était très bon. On est avec l'Afrique, on est tous ensemble. Vive le Sénégal, vive l'Algérie, vive l'Afrique, vive le Maroc ».

« J'ai vu Sadio Mané »

Les sirènes qui retentissent, les chants et la ferveur montent d'un cran quand arrive le gigantesque bus de l'équipe nationale. Les 28 joueurs sont sur le toit, la coupe à la main. Sur le bus vert orné de deux étoiles, on peut lire l'inscription « Champions d'Afrique »... ce jeune homme qui attend depuis des heures n'en revient pas : « Oui je l'ai vu, j'ai vu Sadio Mané, j'ai vu la coupe aussi », lance-t-il.

Les feux d'artifice retentissent. Les Lions ont atterri juste avant minuit avec quatre heures de retard et de longues heures d'attente pour les supporters, mais qu'importe comme l'explique Abdou, habillé des pieds à la tête aux couleurs vert, jaune, rouge du Sénégal. « On est ici depuis 15 heures, on peut les attendre jusque 4h du matin, ils ont porté notre drapeau partout dans le monde et on est très fier d'eux ».

Reçus à la présidence ce mardi

À peine cette deuxième étoile décrochée pour le Sénégal, il est déjà temps de penser au Mondial de football 2026 pour certains. Ce groupe de supporters affiche sa confiance : « On est prêt pour affronter la France et pour battre tout le monde. Tous les Européens. Nous, on est là, nous on arrive, on arrive bientôt pour gagner la Coupe du monde ! ».

Avant de se projeter vers une autre compétition. Les champions d'Afrique défileront dans les rues de la capitale sénégalaise ce matin à partir de 11h avant qu'il ne soient reçus à la présidence en fin d'après-midi.