Afrique de l'Ouest: Le Togo renforce sa stratégie de financement

19 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Dans le cadre de sa stratégie de financement du budget exercice 2026, le Togo prévoit de mobiliser 463,5 milliards de Fcfa sur le marché régional des titres publics de l'UEMOA.

Ce montant représente 17 % du budget annuel de l'État et viendra compléter les ressources publiques internes afin de soutenir la mise en oeuvre des politiques publiques au cours de l'année 2026.

La levée de fonds s'effectuera auprès des investisseurs de l'espace communautaire, dans un contexte de confiance jugé favorable.

Par rapport à 2025, cette enveloppe est en nette hausse. Elle progresse de 39 %, les prévisions de l'an dernier s'établissant à 332 milliards.

Une évolution qui traduit l'ambition du gouvernement de diversifier ses sources de financement tout en s'appuyant sur le marché régional.

Ces dernières années, le Togo a régulièrement atteint ses objectifs de mobilisation sur le marché des titres publics de l'UEMOA, renforçant ainsi sa crédibilité financière. Cette performance témoigne d'un niveau de confiance et de solvabilité apprécié par les investisseurs de la sous-région.

Le marché régional de l'UEMOA regroupe notamment les trésors nationaux des États membres ainsi que les acteurs du secteur financier communautaire. Il constitue aujourd'hui un levier stratégique pour le financement des économies ouest-africaines.

Lire l'article original sur Togonews.

