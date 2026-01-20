Afrique: RDC - Le Pape Léon XIV interpelle la communauté internationale sur les crises des Grands Lacs

Dans un contexte où la région des Grands Lacs est confrontée à une convergence de crises humanitaires et sécuritaires, le pape Léon XIV a lancé, le 18 janvier, un appel solennel à la communauté internationale depuis la prière de l'Angélus au Vatican.

Le Souverain pontife a attiré l'attention sur la situation dramatique dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), où des violences persistantes ont contraint des milliers de familles à fuir vers les pays voisins, notamment le Burundi, accentuant la pression sur des États déjà fragiles. Pour le pape, cette crise dépasse le cadre national. « Les populations font face à de grandes difficultés », a-t-il alerté, appelant les acteurs locaux et la communauté internationale à privilégier « le dialogue, la réconciliation et la paix ».

Le message s'inscrit en continuité avec les efforts de l'ONU dans la région, où la Mission de l'organisation (MONUSCO) cherche à stabiliser l'est de la RDC depuis plus de deux décennies. Cependant, le pape a insisté sur l'importance d'une approche complémentaire, intégrant les dimensions humanitaires, spirituelles et diplomatiques, au-delà de la seule action militaire ou sécuritaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Saint-Père a également évoqué l'impact croissant des catastrophes naturelles, amplifiant l'urgence humanitaire. Dans l'est de la RDC, de fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain meurtriers, faisant au moins 18 victimes et aggravant les conditions de vie dans les camps de déplacés. Ces événements accentuent la vulnérabilité de populations déjà fragilisées par l'insécurité et la pauvreté.

L'angle géopolitique est renforcé par l'interconnexion des crises régionales. La pression migratoire vers le Burundi et l'Ouganda, les tensions sur les ressources naturelles et les faiblesses institutionnelles compliquent l'action des organisations internationales. Dans ce contexte, le Vatican entend jouer un rôle d'interface : médiateur moral, acteur de dialogue et vecteur de coopération entre États et organisations multilatérales.

Le pape Léon XIV a enfin étendu sa réflexion à l'Afrique australe, frappée par des pluies torrentielles et des inondations. Plus d'une centaine de morts ont été recensés, avec des millions de personnes affectées en Afrique du Sud, au Mozambique et au Zimbabwe. L'Église, selon le Saint-Père, doit coordonner sa solidarité avec les efforts de l'ONU, des ONG et des gouvernements locaux pour garantir une réponse rapide et structurée.

Dans un environnement marqué par l'instabilité et la fragilité étatique, le message du Vatican rejoint les appels onusiens à un engagement multilatéral, soulignant que seule une approche coordonnée, mêlant diplomatie, aide humanitaire et réconciliation, peut espérer stabiliser les Grands Lacs et prévenir de nouvelles catastrophes.