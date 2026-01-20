Burkina Faso: Trafic de carburant subventionné - Deux camions citernes saisis

La Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) vient de porter un nouveau coup dur à la criminalité économique. A l'issue d'un travail approfondi de renseignement et d'investigation, une opération menée le mardi 13 janvier 2026 a permis de démanteler un réseau organisé spécialisé dans le détournement de carburant subventionné, destiné à la consommation des ménages, au profit de sociétés minières.

Agissant dans le cadre de ses missions régaliennes de veille, de contrôle et de répression de la fraude, les équipes de la CNLF ont procédé à l'interception de deux camions citernes transportant du gasoil. Le premier contenait 2 000 litres, tandis que le second était chargé de 20 000 litres de carburant. Ces saisies ont permis de révéler l'existence d'un mécanisme de fraude structuré et méthodiquement organisé. Le mode opératoire des mis en cause consistait à s'approvisionner en carburant à la pompe au prix subventionné de 675 francs CFA le litre, tarif strictement réservé à la consommation domestique, pour le revendre illicitement à des sociétés minières.

Une pratique économiquement préjudiciable et en totale violation de la réglementation en vigueur. En effet, conformément aux textes en application, le prix du carburant destiné aux sociétés minières est fixé à 1 195 francs CFA le litre. L'écart de prix ainsi exploité permettait aux fraudeurs de réaliser d'importantes marges illicites, au détriment de l'Etat et de l'ensemble des citoyens bénéficiaires de la subvention. Il s'agit d'un détournement caractérisé de la subvention de l'Etat, assimilable à une pratique de prix illicite.

Cette infraction est expressément sanctionnée par le décret n°2020-0532/PRES/PM/MCIA/MJ/MINEFID du 30 juin 2020 portant réglementation des prix des biens et services soumis à contrôle. L'article 38 dudit décret prévoit des sanctions allant d'une amende de 5 000 à 10 000 000 francs CFA, sans préjudice du reversement intégral des bénéfices indûment perçus. A travers cette opération, la CNLF réaffirme son professionnalisme, sa vigilance constante et sa détermination sans faille à défendre les intérêts économiques nationaux.

Ce coup de filet est le résultat d'un travail méthodique de surveillance, d'investigation et de coordination, démontrant la capacité de l'institution à anticiper et à neutraliser les stratégies de contournement des réseaux frauduleux. Au-delà de cette action, le coordonnateur national de la CNLF adresse un message clair et ferme : aucune manœuvre frauduleuse, aussi sophistiquée soit-elle, ne restera impunie. Dr Mohamadi Compaoré invite par ailleurs les citoyens à redoubler de vigilance et à collaborer activement avec les services compétents, en signalant toute pratique suspecte liée à la commercialisation des produits subventionnés.