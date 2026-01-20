Afrique: CAN 2025 - 2e sacre du Sénégal après un match fou

Le Sénégal a remporté hier 18 janvier, à Rabat, son deuxième titre de champion d'Afrique, en battant en prolongation le pays organisateur (1-0), le Maroc, au bout d'un match complètement fou. Son attaquant Sadio Mané a été désigné meilleur joueur de cette 35e édition de la CAN.

La finale de la CAN 2025, entre le Maroc et le Sénégal, ce 18 janvier au complexe Prince Moulaye-Abdellah de Rabat restera très longtemps gravée dans les mémoires. Le dénouement de cette 35e édition, qui faisait saliver les amoureux de football du continent et du monde, a failli partir en vrilles dans les arrêts de jeu du temps réglementaire, à cause de deux décisions de l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo. Il refuse d'abord un but au Sénégal (90e +3) pour une faute et ensuite accorde un penalty au Maroc (90e +7) après consultation de la VAR.

Les Sénégalais protestent plus d'une quinzaine de minutes et leur sélectionneur, Pape Thiaw, entre temps, invite ses joueurs à regagner les vestiaires. Sadio Mané, resté sur la pelouse, n'est pas de cet avis et rentre dans les vestiaires pour ramener ses coéquipiers sur l'aire de jeu. Bien lui en a pris car la suite de la rencontre et des prolongations lui donneront raison. Car le tableau de la finale de cette 35e édition de la CAN promettait une rencontre alléchante, et ce fut le cas, au vu de la qualité des deux nations qui se sont affrontées dans un stade plein à craquer.

Le pays organisateur, le Maroc, est premier du continent et son concurrent, le Sénégal est second, selon le dernier classement FIFA. Les Lions de l'Atlas sont invaincus lors de leurs 35 derniers matchs toutes compétitions confondues à domicile (une série qui dure depuis 16 ans) et les fauves de la Teranga sont à leur 3e finale de CAN lors des quatre dernières éditions. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour un choc explosif entre deux gros Lions d'Afrique. Le moins que l'on puisse dire est que la première période du match a été très rythmée et engagée entre les deux finalistes, mais avec un avantage pour les Lions de la Teranga.

En effet, Sadio Mané et ses coéquipiers, déjà amputés de leur capitaine lors de la demi-finale face à l'Egypte (pour une suspension de même que Habib Diallo) et à l'échauffement avant l'entame de la finale de Krépin Diatta, se sont procuré les meilleures occasions. D'abord Pape Gueye, sur un corner de la tête, bute sur Yassine Bounou (6e).

Ensuite, le portier marocain réussit à enrayer la plus grosse occasion jusqu'ici du match sur à un arrêt spectaculaire du pied dans son face à face avec l'attaquant sénégalais Ilimane Ndiaye (39e). Le trio de l'entrejeu des Lions de la Teranga, Lamine Camara - Idrissa Gueye - Pape Gueye a été maitre du milieu de terrain grâce à leur gros abattage, avec comme homme de cette première manche, le gardien marocain.

Cependant, ses coéquipiers sont mieux revenus dans la rencontre, au sortir des vestiaires. Les fauves de Walid Regragui sont plus présents dans la surface de réparation sénégalaise et obtiennent leur plus grosse occasion du match (58e) par El Kaabi dont la reprise de la tête fuit le cadre sur un excellent centre de El Khannouss. Ezzalzouli, lui, non plus ne trouve pas le cadre malgré un bon travaille de Brahim Dias et El Kaabi. Le Sénégal est en grande souffrance pour la première fois dans cette finale. Son sélectionneur Pape Thiaw requinque son effectif avec les entrées coup sur coup de Ismaïla Sarr, du jeune Ibrahim Mbaye et de Abdoulaye Seck (77e).

Un héros nommé Mané

Les Lions de la Teranga reviennent dans la partie et se créent quelques occasions jusqu'aux trois gros tournants de cette rencontre : le but de Ismaïla Sarr refusé pour le Sénégal dans les arrêts de jeu (90e +3), le pénalty accordé par l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo pour le Maroc (90e+7) après avoir consulté la VAR et la panenka ratée de Brahim (90e+22). L'attaquant du Real de Madrid quitte ses coéquipiers, peu après, en larmes. Les prolongations sont très disputées comme les 90 mn du temps règlementaire.

Les deux équipes se rendent coup pour coup et à ce jeu, c'est le Sénégal qui trouve les ressources mentales et physiques nécessaires pour ouvrir le score sur une belle frappe de Pape Gueye, pleine lucarne, à l'entrée de la surface de réparation marocaine (94e). Le Maroc, moins verni, trouve la barre transversale par Aguero sur un corner (109e). Les Lions de l'Atlas sont courageux mais n'arrivent pas à empêcher le Sénégal de remporter son 2e sacre en CAN, au bout d'une soirée complètement folle.

Sadio Mané a été bien inspiré d'être resté sur la pelouse, et d'être allé chercher certains de ses coéquipiers qui avaient regagné les vestiaires après le pénalty sifflé par l'arbitre congolais. Il sauve par son leadership la face du continent qui serait ridiculisé si cette finale ne reprenait pas. L'attaquant sénégalais, auteur d'une très bonne CAN et qui avait annoncé la fin de sa carrière internationale à l'issue de cette finale, a été, à juste titre, désigné meilleur joueur de la compétition.