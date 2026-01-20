Afrique: CAN 2025 - Pape Thiaw présente ses excuses après la sortie de ses joueurs de la pelouse en finale

Rabat — Le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, a présenté, dimanche, à Rabat, ses excuses pour avoir demandé à ses joueurs de quitter la pelouse après le penalty sifflé dans le temps additionnel de la finale de la Coupe d'Afrique des nations, en faveur du Maroc.

La finale a été interrompue pendant plusieurs minutes lorsque les joueurs du Sénégal ont quitté la pelouse, après que l'arbitre a accordé un penalty qu'ils ont jugé inexistant. Les coéquipiers de Sadio Mané sont ensuite revenus sur le terrain. Brahim Diaz a manqué son penalty. Le Sénégal s'est finalement imposé sur le score de 1-0. Pape Gueye a inscrit le but victorieux à la 98e minute des prolongations et a été élu homme du match de la finale.

"À un moment, nous n'étions pas d'accord, c'est tout. Je ne veux pas revenir sur les faits de jeu. Je n'ai pas du tout apprécié le fait d'avoir demandé à mes joueurs de sortir du terrain. Je m'excuse auprès du football. Après réflexion, je les ai fait revenir", a réagi Pape Thiaw au micro de BeIN Sports à la fin du match.

"Nous avons vu ce qui s'est passé ensuite. Parfois, on peut réagir à chaud. Nous nous sommes demandé si ce penalty existait. Avant cela, nous avions marqué un but qui n'a pas été accordé. Nous acceptons les erreurs de l'arbitre, cela peut arriver. Nous n'aurions pas dû réagir de cette manière, mais c'est désormais du passé. Nous présentons nos excuses au football ", a-t-il insisté.

Pape Thiaw, qui vient de remporter sa première CAN pour sa première participation à la tête de l'équipe A, a tenu à féliciter ses joueurs. "C'était un objectif que nous voulions atteindre, surtout cette année. Nous nous sommes bien préparés pour venir chercher ce trophée. Nous savions que ce serait difficile. Nous avons disputé des matchs compliqués, surtout la finale", a-t-il déclaré. Pour le technicien sénégalais, son équipe "a vraiment souffert, mais elle a montré du caractère et de la résilience. Cela a payé".