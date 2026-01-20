Afrique: Richard-Toll - Une Fan zone en effervescence après la victoire du Sénégal

Richard-Toll, une ville du nord du pays, a connu une nuit de célébration après la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations 2026.

La Fan zone, installée en plein cœur de la ville, est rapidement devenue le point de ralliement des supporters, qui ont explosé de joie dès le coup de sifflet final. Au début du match, l'ambiance était tendue, avec des regards anxieux fixés sur l'écran géant et des murmures d'inquiétude à chaque décision arbitrale. Mais à mesure que l'équipe sénégalaise prenait l'avantage, l'atmosphère se déliait. La fan zone a vibré de chants, de danses, sous un décor de drapeaux flottants.

À la fin du match, la victoire des Lions sur le Maroc a été accueillie par des cris de joie, des feux d'artifice et des cortèges de voitures klaxonnant à travers la ville. Les jeunes ont envahi les rues, transformant chaque coin en un lieu de fête, dansant et chantant. La fan zone, installée sur l'esplanade du Stade municipal, a été le cœur de cette célébration. Les supporters ont transformé la soirée en un véritable moment de communion nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Cette victoire ne symbolise pas seulement un triomphe sportif, mais un élan de fierté collective", a déclaré Madoungou Mbodji, adjoint au maire, saluant la détermination des joueurs. Cette effervescence restera gravée dans les mémoires comme l'une des plus belles fêtes populaires vécues à Richard-Toll, une célébration pleine d'énergie, de fierté et de passion.