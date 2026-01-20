Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 janvier 2026

revue de presse

Sénégal : Dakar en liesse pour le retour triomphal des Lions de la Teranga

Dakar a vibré lundi soir au rythme de la gloire. Les Lions de la Teranga, fraîchement sacrés champions d’Afrique, ont fait leur grand retour au pays après leur sacre historique à la Coupe d’Afrique des nations disputée au Maroc. Un accueil à la hauteur de l’exploit : populaire, solennel et chargé d’émotions.

À leur descente d’avion à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass, les hommes de Pape Thiaw ont été chaleureusement accueillis par le président de la République, SEM Bassirou Diomaye Faye, entouré de membres du gouvernement et de centaines de supporters venus des quatre coins du pays. Chants, drapeaux, cris de joie et larmes de fierté ont marqué ces premiers instants sur le sol sénégalais. [Source allAfrica]

Côte d’Ivoire : La filière cacao ivoirienne dans l’impasse

À Duekoué, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, des tonnes de cacao s’entassent dans les entrepôts. Faute d’exportation, la filière du premier producteur mondial est aujourd’hui paralysée. Depuis la mi-octobre 2025, avec la chute des prix sur le marché mondial, les exportations sont au ralenti et les stocks s'accumulent partout, plongeant les producteurs dans une détresse économique et sociale.

Les coopératives, qui fonctionnent comme des dépôts-ventes, accumulent les demandes d’exportation, appelées connaissements, sans réponse du Conseil du café et du cacao (CCC). Siriri Millogo, directeur d’une coopérative locale, a transmis treize demandes depuis début janvier, toutes restées sans suite. « La validation du connaissement ne prend habituellement que quelques minutes », explique-t-il, impuissant face à la paralysie administrative. [Source Africanews]

Guinée-Bissau : Le barreau annonce un congrès national pour réformer la justice

Dans le but de réformer le système judiciaire de Guinée-Bissau et de résoudre ses problèmes chroniques, le président du barreau, Januário Pedro Correia, a annoncé l’organisation prochaine d’un congrès national. L’objectif : adopter un Pacte national pour la justice, fruit d’un partenariat avec les organes légitimes de la souveraineté.

Ce Pacte constitue un engagement conjoint du barreau, des tribunaux, des juges et du gouvernement pour garantir une justice accessible à tous. Le barreau bissau-guinéen justifie l’urgence de cette initiative par la nécessité de restaurer la normalité constitutionnelle et de redresser un système judiciaire longtemps détourné. [Source Africa 24]

Bénin : Le défi d’efficacité pour la justice spécialisée

À travers une réforme de la gouvernance constitutionnelle, le Bénin fait le pari d’une justice capable de répondre à des défis qui excèdent souvent les capacités opérationnelles des juridictions de droit commun.

Depuis la Conférence nationale de 1990, le Bénin s’est doté d’une architecture constitutionnelle qui organise clairement la hiérarchie des normes et encadre l’exercice du pouvoir public. Ce cadre a instauré des mécanismes de contrôle rigoureux et posant les jalons d’un État de droit fondé sur la séparation des pouvoirs.

La révision constitutionnelle de 2019 s’inscrit dans cette trajectoire de consolidation. Elle a introduit le ticket présidentiel, précisé les conditions de candidature et renforcé le rôle de la Cour constitutionnelle, notamment dans le contrôle électoral et la protection des droits fondamentaux. [Source Apanews]

Davos 2026, Félix Tshisekedi veut positionner la RDC comme un « pays-solutions » face aux défis mondiaux

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne à Davos en Suisse pour prendre part à la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF), qui se tient du 19 au 23 janvier 2026 autour du thème central « Un esprit de dialogue ».

Selon Tina Salama, porte-parole du Chef de l'État, la participation de Félix Tshisekedi à ce rendez-vous international s'inscrit dans une dynamique stratégique visant à positionner la République démocratique du Congo comme un véritable « pays-solutions » au coeur des enjeux et défis majeurs de la planète. [Source Radio Okapi]

Burkina Faso : L’ancien chef de la transition Paul-Henri Sandaogo Damiba arrêté au Togo et expulsé

L’ancien président de la transition burkinabè, Paul-Henri Sandaogo Damiba, renversé en 2022, a été arrêté au Togo où il vivait en exil, puis expulsé, selon plusieurs sources concordantes. Accusé par le régime de Ouagadougou d’être derrière de récentes tentatives de putsch, son arrestation intervient dans un contexte de rapprochement pragmatique entre Lomé et les régimes militaires du Sahel.

L’ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui avait pris le pouvoir au Burkina Faso en janvier 2022 en renversant le président élu Roch Marc Christian Kaboré, a été arrêté la semaine dernière à Lomé, selon un proche.

Renversé à son tour neuf mois plus tard par le capitaine Ibrahim Traoré, toujours au pouvoir à Ouagadougou, M. Damiba s’était réfugié au Togo. Depuis, il est régulièrement accusé par le régime burkinabè d’être le cerveau de plusieurs tentatives de déstabilisation, la dernière ayant, selon les autorités, visé directement le chef de l’État début janvier. [Source Africa Radio]

Libye: Le dinar de nouveau dévalué, la mauvaise gestion pointée du doigt

La Banque centrale libyenne (BCL) a annoncé ce dimanche une nouvelle dévaluation du dinar, c'est la deuxième fois en moins d'un an. Deux gouvernements se disputent toujours le pouvoir contrôlant chacun une partie du territoire et la banque centrale, isolée, cherche des solutions pour stabiliser l'économie.

Chaque gouvernement dépense de l'argent comme si l'autre n'existait pas. À l'est comme l'ouest du pays, il y a trop de dépenses et pas assez d'entrée d'argent. Cela crée un trou de 8 milliards de dollars entre ce que la société nationale de pétrole (NOC) a vendu et ce qu'elle a vraiment reversé dans les caisses du Trésor. [Source RFI]

Le Togo renforce sa stratégie de financement

Dans le cadre de sa stratégie de financement du budget exercice 2026, le Togo prévoit de mobiliser 463,5 milliards de Fcfa sur le marché régional des titres publics de l’UEMOA.

Ce montant représente 17 % du budget annuel de l’État et viendra compléter les ressources publiques internes afin de soutenir la mise en œuvre des politiques publiques au cours de l’année 2026.

La levée de fonds s’effectuera auprès des investisseurs de l’espace communautaire, dans un contexte de confiance jugé favorable. [Source Togonews]

En Centrafrique, la communauté internationale se retire « au pire moment »

Après deux décennies de violences, le pays semble se stabiliser. Mais alors que la sécurité s’améliore, les bailleurs internationaux, Etats-Unis en tête, se retirent massivement. L’action humanitaire est entravée et les perspectives de développement hypothéquées.

Le terme est jargonneux mais le concept, apparu au mitan des années 2010, est aujourd’hui bien identifié dans le monde de l’humanitaire : le nexus. Il désigne la jonction nécessaire entre l’action humanitaire d’urgence et les initiatives en faveur du développement, le moment où les acteurs – internationaux le plus souvent – ne se concentrent plus seulement sur la réponse à une crise immédiate mais s’attachent à soutenir des solutions durables. [Source Le Monde Afrique]

Madagascar: Sénat - Fin de mandat confirmée par la HCC

Ambohidahy balaie d'un revers de la main toute possibilité de prolongation du bail de cinq ans des locataires du Palais d'Anosikely, où le président du Sénat par intérim et le questeur assurent dorénavant l'expédition des affaires courantes.

« Le mandat des sénateurs et celui du Bureau permanent du Sénat sont arrivés à expiration, sans prorogation possible, le 18 janvier 2026 à minuit. » C'est la teneur de l'article 2 de l'Avis émis hier par la Haute Cour constitutionnelle sur la fin du mandat des sénateurs. [Source Midi Madagasikara]



