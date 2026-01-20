Burkina Faso: Situation nationale - La Ligue des élèves réaffirme son soutien au président du pays

19 Janvier 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Valentin Kabore

Des centaines d'élèves de Ouagadougou, à l'initiative de la Ligue des élèves, se sont rassemblés le samedi 17 janvier 2026 à Ouagadougou, pour un meeting de soutien aux actions du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, notamment sa politique éducative de qualité en faveur des jeunes.

Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé une tentative de déstabilisation déjouée le samedi 3 janvier 2026. La Ligue des élèves de Ouagadougou a organisé un meeting afin de saluer la vigilance, le professionnalisme et le patriotisme des forces de défense et de sécurité pour avoir déjoué les complots, anticiper les menaces et protéger la souveraineté du Burkina Faso. L'initiative, qui a aussi mobilisé des immergés et des étudiants, a eu lieu dans la soirée du samedi 17 janvier 2017, à Ouagadougou.

Selon le président de la Ligue des élèves de Ouagadougou, Abdoul Mouhaïminou Ouédraogo, face aux défis historiques que traverse le Burkina Faso, l'organisation renouvelle son soutien au président du Faso, pour le combat courageux qu'il mène en faveur d'un Burkina libre et souverain. Il a salué l'engagement des leaders de la CNAVC, pour leur soutien aux autorités. « Leur engagement renforce la mobilisation populaire et la cohésion autour de l'essentiel : la survie et la dignité du Burkina Faso », a-t-il expliqué.

A tous les élèves du Burkina Faso, la Ligue a lancé un appel ferme à la discipline, le travail, la conscience patriotique et le refus de la manipulation. Pour le président des immergés, Abdoul Rachid Guétikila, la résistance se fait aussi dans les salles de classe, dans les amphithéâtres, dans le respect des règles et dans l'engagement intellectuel au service de la Nation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un vibrant hommage a également été rendu aux martyrs et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui continuent de se sacrifier pour la sécurité de la Nation. Par ailleurs, les élèves ont également félicité le nouveau ministre de l'Enseignement secondaire et exprimé leur disponibilité à l'accompagner pour la réforme du système éducatif afin de répondre aux réalités du pays.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.