Le nouveau directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jean-Yves Belem, a été installé officiellement dans ses fonctions, vendredi 16 janvier 2026, à Ouagadougou.

« Je m'engage à exercer cette fonction avec transparence, disponibilité, exemplarité et dans la solidarité ». C'est en ces termes que le nouveau directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jean-Yves Belem, a pris fonction.

Nommé en Conseil des ministres du 17 décembre 2025, il a été installé officiellement par le Secrétaire général (SG) du ministère de l'Economie et des Finances, Vieux Abdoul Rachid Soulama, vendredi 16 janvier 2026, à Ouagadougou. Il succède ainsi à Bruno Bamouni, admis à la retraite. M. Belem a pris l'engagement de servir avec dévouement, loyauté et patriotisme dans l'intérêt supérieur de la Nation.

Il a également traduit sa volonté de travailler en synergie avec l'ensemble des directions du département et toutes les administrations publiques. Pour lui, les défis ne peuvent être relevés que dans un esprit de collaboration et de complémentarité. Ainsi, il a réaffirmé son engagement à faire du dialogue social une priorité de sa gestion.

« Les réformes ambitieuses qui nous attendent, notamment la digitalisation de nos procédures et la modernisation de nos services ne pourront réussir sans l'adhésion pleine du personnel », a souligné le nouveau directeur général. Il a rendu hommage appuyé à son prédécesseur, Bruno Bamouni, pour le travail accompli à la tête du Trésor public burkinabè.

Gouverner par l'exemple

Selon lui, M. Bamouni a laissé un héritage marqué par de nombreuses réformes et acquis, notamment la création de la Banque des dépôts du Trésor, la mise en place de la plateforme nationale de paiement numérique « Faso Arzeka », les initiatives de cybersécurité. Il a rassuré de son engagement à poursuivre et consolider l'œuvre entamée.

Pour réussir dans sa mission, le SG du ministère a invité Jean Yves Belem à maintenir sa réputation de travailleur acharné et à gouverner par l'exemple. Il l'a également exhorté à être à l'écoute de ses collaborateurs tout en invitant ces derniers à fédérer les énergies autour de leur nouveau responsable.

M. Soulama a, par ailleurs, salué le DG sorti, Bruno Bamouni, pour les acquis engrangés par le Trésor public sous son leadership. « Je voudrais vous féliciter pour cet excellent travail abattu tout en vous souhaitant une retraite paisible », a-t-il déclaré.

M. Bamouni a souhaité plein succès au nouveau directeur général et a remercié les autorités et tout le personnel du département pour leur accompagnement ayant permis d'obtenir des résultats. En signe de reconnaissance au travail qu'il a abattu, la salle de conférences du Trésor Ouaga 2000 a été baptisée en son nom : « Salle de Conférence Bruno R. BAMOUNI ».