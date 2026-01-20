Afrique: CAN 2025 - Liesse populaire à la place de l'Obélisque après le sacre du Sénégal

Dakar — Une forte mobilisation de supporters a été notée, dimanche soir, à la place de l'Obélisque à Dakar, à l'issue de la victoire du Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) sur le score de 1-0 face au Maroc.

Dès le coup de sifflet final, des milliers de jeunes et de supporters ont convergé vers ce lieu emblématique de la capitale pour célébrer le sacre des Lions. Chants, danses, cris de joie et drapeaux aux couleurs nationales ont marqué cette célébration, traduisant la fierté d'un peuple uni autour de son équipe nationale. "Nous sommes fiers d'être Sénégalais. Grâce à Dieu, nous sommes heureux de remporter cette Coupe", a déclaré Modou Gueye, supporter.

Pour plusieurs personnes interrogées, cette victoire est le résultat d'un travail de longue haleine et d'une détermination constante de l'équipe nationale. Certains supporters ont également appelé les joueurs à rester concentrés en perspective des prochaines échéances internationales, notamment la Coupe du monde. Les performances de plusieurs joueurs, dont Sadio Mané, Pape Gueye, Édouard Mendy et Idrissa Gana Gueye, ont été saluées par les supporters. Présent à l'Obélisque, Djiby Guissé, du groupe musical Les Frères Guissé, a salué le travail du sélectionneur.

"Pape Thiaw est un grand homme, un vrai Sénégalais, qui a pris ses responsabilités au moment où il le fallait. Le match était aussi un combat psychologique, et on l'a gagné ", analyse-t-il, estimant que les choix tactiques opérés ont été décisifs dans un contexte difficile. "C'est Pape Thiaw qui a gagné le match", insiste-t-il. Pour Yoro Diop, vice-président de l'équipe des Aigles de la Médina, cette victoire s'inscrit dans une logique de continuité. "Ce n'est pas un rêve, c'est le fruit d'un travail de plusieurs années. Cette génération est prête et elle l'a montré. Le Sénégal n'a peur d'aucune équipe", affirme-t-il, avant d'inviter les joueurs à se concentrer rapidement sur leurs clubs et les prochaines échéances internationales.

Même satisfaction chez Thierno Diop, qui estime que le match a été éprouvant mais maîtrisé. "Dès le but sénégalais, j'ai su que le match était plié. Nos joueurs ont tout donné. Mention spéciale à Pape Thiaw et à Sadio Mané", dit-il. "À l'Obélisque, la fête se poursuit tard dans la nuit. Entre prières, chants de victoire et messages d'unité, Dakar célèbre bien plus qu'un trophée", constate Khoudia Diop, cadre de l'administration et habitante de la Médina.

Selon elle, cette victoire consacre une équipe et symbolise la communion d'un peuple uni derrière ses Lions, désormais invités à se tourner vers de nouveaux sommets, notamment la prochaine Coupe du monde prévue en juin aux Etats-Unis d'Amérique, au Mexique et au Canada.