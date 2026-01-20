Afrique: Bassirou Diomaye Faye - 'Les Lions se battaient pour notre honneur et notre dignité'

Le président de la République a salué le sacre du Sénégal à l'issue de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, soulignant que les Lions du football se battaient "pour notre honneur et notre dignité" lors de cette compétition.

"J'ai dit [...] au président de Fédération [sénégalaise de football] et à l'entraîneur que du début du tournoi jusqu'à la fin, nous avons vu des hommes de devoir sur le terrain, des patriotes qui ne se battaient pas pour un titre, pas pour un palmarès, mais pour notre honneur et notre dignité", a déclaré Bassirou Diomaye dans sa première réaction après le sacre des Lions. Le chef de l'Etat s'exprimait au micro de la RTS, la Télévision publique sénégalaise, devant les grilles du palais de la République, en présence d'une foule nombreuse venue célébrer avec lui le sacre des Lions.

"Vous imaginez que la joie est indescriptible. Nous sommes passés par toutes les émotions. L'équipe a montré une pugnacité extraordinaire", a souligné le président Faye, avec à ses côtés le Premier ministre Ousmane Sonko. Les Lions "ont fait preuve de solidarité, d'un sens du sacrifice particulier, et le Sénégal, comme d'habitude, a encore gagné. C'est une victoire des Lions d'abord, du staff technique, mais aussi une victoire de tout le peuple sénégalais".

Il a ajouté : "Nous allons forcément monter encore davantage de belles choses, montrer à la face du monde que le Sénégal s'est hissé à la hauteur des enjeux et a relevé les défis les plus coriaces. Et nous l'avons fait ensemble, avec tout le monde".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn