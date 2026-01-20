Afrique: Kaffrine dans la ferveur après le deuxième sacre des Lions

19 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La victoire finale des Lions du Sénégal à l'issue de la finale de 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) a été fêtée avec ferveur à Kaffrine et dans les trois départements de cette région du centre du Sénégal.

A Birkelane, la place publique de Mankoo, qui a abrité un fan zone, a refusé du monde au coup de sifflet final. Des centaines de jeunes en liesse, vêtus des couleurs nationales, ont pris d'assaut l'esplanade aménagée pour la circonstance, dans une atmosphère empreinte de ferveur.

Pour la circonstance, une caravane de sensibilisation et d'animation a sillonné plusieurs artères de la localité, rassemblant une foule nombreuse composée principalement de jeunes et d'amateurs de football, venus partager ensemble leur joie de voir les Lions sacrés une deuxième fois. La même ambiance festive s'est emparée de la ville de Kaffrine, où le maire a mis à la disposition des populations un fan zone installée au terrain du Poste.

Des écrans géants, une sonorisation adaptée et un dispositif sécuritaire ont permis aux supporters de suivre les matches dans une ambiance bon enfant et festive. A Koungheul et Malem Hodar également, des centaines de jeunes sont sortis en masse pour manifester leur satisfaction après la victoire du Sénégal devant les "Lions de l'Atlas".

