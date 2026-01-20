Afrique: CAN 2025 - La conférence de presse du Sénégal annulée après des tensions entre journalistes

Rabat — La conférence de presse de l'entraîneur du Sénégal, Pape Thiaw, prévue après la victoire face au Maroc (1-0), a été annulée à la suite d'une dispute ayant éclaté entre journalistes sénégalais et marocains.

Les journalistes marocains, restés dans la salle après la conférence de presse du sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, ont hué l'entraîneur sénégalais, Pape Thiaw, à son arrivée, lui demandant de quitter la salle. Auparavant, Walid Regragui avait dénoncé le fait que Pape Thiaw ait demandé à ses joueurs de quitter la pelouse après le penalty sifflé en faveur du Maroc dans le temps additionnel du temps réglementaire. La rencontre avait alors été interrompue pendant plusieurs minutes avant de reprendre.

Brahim Diaz a ensuite manqué le penalty, permettant au Sénégal de rester dans le match avant de s'imposer finalement (1-0). Le but de la victoire a été inscrit par Pape Gueye à la 98e minute des prolongations. "L'image que nous avons donnée de l'Afrique est honteuse. Un entraîneur qui demande à ses joueurs de sortir du terrain, ce n'est pas acceptable. Il faut savoir être classe dans la défaite comme dans la victoire. Ce qu'il a fait n'honore pas l'Afrique. L'arrêt du match pendant plus de dix minutes n'a pas aidé Brahim Diaz, mais ce n'est pas une excuse", a déclaré Walid Regragui.