Afrique: CAN 2025 - Pape Guèye inscrit le 100e but de l'histoire des Lions, la première en finale

Rabat — Le milieu de terrain des Lions, Pape Guèye, est entré dans l'histoire en inscrivant, dimanche, à Rabat, le 100e but de l'équipe nationale du Sénégal, le premier marqué en finale de la Coupe d'Afrique des nations.

Guèye, auteur du but victorieux à la 98e minute des prolongations, a été élu homme du match de la finale. Le Sénégal a disputé quatre finales de Coupe d'Afrique des nations. En 2002, à Bamako, le score était de 0-0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Le Cameroun s'était finalement imposé par 3 tirs au but à 2. Lors de la deuxième finale, en 2019 en Égypte, les Lions du Sénégal s'étaient inclinés sur le score de 1-0 face à l'Algérie.

En 2021, année du sacre, les Sénégalais ont remporté leur premier titre continental aux tirs au but contre l'Égypte (4-2). "Lorsque j'ai marqué le but, j'ai ressenti une énorme fierté. Je ne savais pas que je venais d'inscrire le 100e but du Sénégal. Je suis très content et j'espère que nous allons fêter ça à Dakar", a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match.

"Franchement, c'était un match très compliqué. On avait à coeur de gagner ici, dans un beau pays, avec des supporters incroyables. On a tout donné, on n'a pas triché. Le Sénégal est champion d'Afrique et nous sommes très contents", a-t-il ajouté. La finale a été interrompue pendant plusieurs minutes lorsque les joueurs du Sénégal ont quitté la pelouse après que l'arbitre a sifflé un penalty dans les prolongations, jugé inexistant par les Lions. Les coéquipiers de Sadio Mané sont ensuite revenus sur le terrain. Brahim Díaz a manqué son tir, avant que le Sénégal ne s'impose finalement sur le score de 1-0.

Selon le joueur de Villarreal (Espagne), ses coéquipiers ont ressenti "de l'injustice" et "de la frustration". "Sadio nous a demandé de revenir. Il y a ensuite eu l'arrêt d'Édouard Mendy, ce qui nous a motivés à retrouver notre football", a-t-il expliqué, tout en adressant quelques mots de soutien à ses coéquipiers Krépin Diatta, Pape Matar Sarr et Ousseynou Niang, qui se sont sentis mal avant le match. Krépin Diatta, initialement titulaire, a été remplacé à la dernière minute par Antoine Mendy.