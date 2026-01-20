Il est trop tôt pour dresser précisément le bilan touristique de cette CAN 2025, mais le Maroc compte sur l'évènement pour promouvoir la destination Maroc et se hisser parmi les plus grandes destinations touristiques du monde. Et d'autant que l'évènement phare des prochaines années demeure la coupe du Monde 2030, dont le Maroc est co-organisateur. À Casablanca, les hôtels sont satisfaits de la fréquentation de leur établissement en plein de mois de janvier, saison habituellement creuse

Il n'a quasiment pas une seconde tant les clients défilent à la réception de cet hôtel de 29 chambres à Casablanca. Adam est entouré de drapeaux de toutes les pays qualifiés et d'une petite coupe qui trône sur le meuble qui le sépare des clients.

Il se présente au micro de notre correspondant, François Hume-Ferkatadji. « J'ai 21 ans, je suis réceptionniste à hôtel Ennesma, c'est un hôtel 4 étoiles ». Adam accueille des clients franco-marocains qui se sont décidés en dernière minute pour se rendre au Maroc. « C'est un bon bon, très bon mois, pour les gérants et responsables de l'hôtel ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son établissement, le taux d'occupation a grimpé de 35%. Quasiment toutes les chambres étaient occupées tout le long de la compétition, quand bien même Casablanca a accueilli peu de matchs. « J'étais venu initialement jusqu'au quart de finale, et puis c'était en fonction des résultats du Sénégal, nous raconte Mamadou, touriste franco-sénégalais. J'ai fini par prolonger jusqu'en demi et j'aurais volontiers prolongé jusqu'en finale, mais les places c'est un peu compliqué pour la finale... »

Beaucoup de supporters ont profité de leur séjour pour voyager à travers le pays, Mamadou a ainsi visité Marrakech, Fès, Rabat et Casablanca.

▶ Notre dossier CAN

En 2024, le Maroc est devenu le pays le plus visité d'Afrique, talonné par l'Egypte. Poumon économique de l'économie marocaine, le secteur du tourisme a réalisé des records en 2024, en générant plus de 10 milliards d'euros de revenus. Avec 17,4 millions de visiteurs, le Maroc devient le pays le plus visité du continent africain et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : 30 millions de visiteurs sont attendus en 2030.

La performance a été réitérée en 2025 avec 19,8 millions de visiteurs. Un record. La CAF a annoncé que plus d'un million de billets avait été vendu pour la Coupe d'Afrique des Nations. Un record. Hier, l'un des influenceurs les plus suivis de la planète, Ishowspeed a réalisé un live de près de 10 heures au Maroc qui s'est achevé au stade Moulay Abdallah de Rabat pendant la finale, une promotion XXL pour le royaume.