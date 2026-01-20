Le Président de la Commission salue les progrès notables accomplis par la République centrafricaine, sous le leadership du Chef de l'État, en matière de sécurité, de relèvement post-conflit et de développement économique durable, notamment à travers le Plan national de développement (2024-2028), l'amélioration progressive de la situation sécuritaire, la mise en oeuvre du processus de désarmement, démobilisation, réintégration et rapatriement (DDR/R) des groupes armés, ainsi que le redéploiement de l'autorité de l'État sur une partie croissante du territoire national.

Ces avancées s'inscrivent dans la mise en oeuvre de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine et traduisent la détermination des autorités centrafricaines à consolider durablement la paix et la stabilité.

Il félicite également le peuple centrafricain pour sa mobilisation et son attachement au processus politique, témoignant de sa volonté de consolider la paix, la stabilité et les institutions républicaines, conformément aux aspirations de l'Agenda 2063 et de l'initiative Faire taire les armes.

Le Président de la Commission encourage les autorités centrafricaines à persévérer dans les efforts visant à la sécurisation durable de l'ensemble du territoire national, à la consolidation d'une démocratie apaisée, ainsi qu'au renforcement du vivre-ensemble et de la réconciliation nationale.

Il réaffirme enfin la pleine disponibilité de la Commission de l'Union africaine à accompagner la République centrafricaine, en étroite collaboration avec les partenaires régionaux et internationaux, afin de soutenir les efforts engagés et permettre au pays de réaliser pleinement son potentiel au service de la paix, du développement et du bien-être de son peuple.