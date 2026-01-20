Hier a eu lieu au Coliseum Antsonjombe le grand culte du début d'année, un rendez-vous annuel de l'église protestante réformée « Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara » (FJKM) à l'occasion de la nouvelle année, et pour placer sous la bénédiction de Dieu le président de la FJKM et sa famille ainsi que l'année d'exercice 2026.

« Purifions nos coeurs ; trouvons et mettons en valeur cette richesse intérieure que Dieu a donnée à chacun de nous ; mettons-nous au travail. » Tel est, en trois points, le message du pasteur Rakotonavalona Maholy, vice-président du Bureau central FJKM, dans son homélie, hier, au culte annuel de début d'année au Coliseum Antsonjombe. Une homélie tirée des Saintes Écritures, Genèse, 18 : 14 : « Y a-t-il quelque chose d'extraordinaire que l'Éternel ne puisse accomplir ? », rappelant aux fidèles de l'église le caractère omnipotent de Dieu.

Un message qui s'adressait à tous les fidèles de la FJKM et au grand public, dans la mesure où le culte a été transmis en direct par la « Televiziona Fahazavana », la chaîne de télévision de la FJKM, qui vient d'obtenir enfin l'autorisation d'émettre, après de nombreuses années d'impasse auprès des autorités d'alors.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les fidèles FJKM ont répondu massivement présents au culte d'hier, noir de monde pour l'occasion. Le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement, ainsi que quelques figures politiques et représentants d'autres églises chrétiennes, ont également répondu à l'invitation.

Actions productives. Ce grand culte du début d'année, hier, était le premier sous le mandat du nouveau président de la FJKM, le Rév. Dr Zaka Hary Masy Andriamampianina, élu avec le Bureau central et les responsables centraux FJKM lors du dernier grand synode tenu à Tolagnaro en août 2025.

Son mandat, selon les projets établis par le grand synode, sera placé sous le signe du travail et de l'action productive en faveur de l'évangélisation et de plusieurs projets sociaux. C'est sans doute dans ce cadre qu'a été organisée au stade de Mahamasina, la semaine dernière, la toute première édition de la Semaine des actions sociales FJKM. Une initiative qui a trouvé écho auprès du public, au vu de la forte affluence durant les trois jours d'action.