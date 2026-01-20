Madagascar: Opération Mahomby - 9 bandits interpellés par la Police dans la capitale

Dans le cadre de l'« Opération Mahomby », une initiative renforcée menée par la Police nationale pour lutter contre la recrudescence des actes de banditisme dans la capitale, plusieurs interventions ont été menées avec succès ces derniers jours à Antananarivo.

Le vendredi 16 janvier 2026, aux alentours de midi, deux présumés pickpockets multirécidivistes, également soupçonnés de consommation et d'usage de « rôrô » (héroïne à bas prix), ont été pris en flagrant délit par les éléments de la Police nationale alors qu'ils s'apprêtaient à commettre leur forfait dans le quartier d'Ambondrona. Le même jour, deux autres individus ont été interpellés à Isotry alors qu'ils tentaient de s'en prendre à une passante.

Ces derniers étaient déjà sous la surveillance de policiers en tenue civile, ce qui a permis de prévenir l'acte délictueux avant qu'il ne soit consommé. Par ailleurs, un homme a été arrêté à Analakely à l'issue d'une opération de filature, suivie d'un piège tendu par les forces de l'ordre. Il est suspecté de vente de produits stupéfiants et a été trouvé en possession de cannabis destiné à la revente.

Dans la nuit du 16 au 17 janvier 2026, trois autres individus, connus des services de sécurité pour des faits présumés de vol à la tire et de cambriolage de véhicules, ont été interpellés par les policiers du Commissariat du 1er Arrondissement de la sécurité publique d'Analakely. Leur arrestation est intervenue à l'issue d'une surveillance rapprochée ayant permis de déjouer une tentative d'acte criminel.

Toujours dans le cadre de cette même opération, un homme suspecté de vol avec violence sur une ressortissante étrangère a été interpellé le 16 janvier 2026 par les éléments de la Compagnie urbaine d'intervention, à Soamandrakizay. Au total, neuf individus, âgés de 22 à 46 ans, ont été arrêtés dans le cadre de l'« Opération Mahomby ». Ils ont tous été conduits dans les locaux de la Police nationale pour les besoins de l'enquête et seront présentés à la justice une fois les procédures achevées.

Compte tenu de ces résultats, la Police nationale réaffirme que ces opérations spéciales se poursuivront afin de renforcer la sécurité publique dans la capitale. Elle appelle également la population à faire preuve de vigilance et à collaborer activement en signalant, dans les plus brefs délais, tout fait ou comportement suspect aux forces de l'ordre.