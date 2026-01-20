Madagascar: Alain Mahavimbina - « Des organes bicéphales pour réduire les charges de l'État »

19 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le président du vondrona Vonjeo Gasikara, Alain Mahavimbina, a livré son analyse à l'issue des Assises des partis et organisations politiques, tenues le week-end dernier au Kianja Barea, Mahamasina, ayant abouti à un accord politique encadrant la période de Transition. Selon lui, la crise actuelle a mis en évidence les limites du fonctionnement institutionnel et la nécessité d'une gouvernance transitoire adaptée. « La situation que traverse le pays exige des mécanismes exceptionnels, fondés avant tout sur la légitimité populaire », a-t-il expliqué.

Bicéphalisme. Pour le juriste, l'un des axes majeurs de l'accord politique concerne la réorganisation des institutions, notamment à travers la mise en place d'organes bicéphales. « L'objectif est d'éviter la concentration du pouvoir et surtout de réduire les charges inutiles de l'État, compte tenu de la situation économique actuelle », soutient-il. Cette option vise, selon lui, à maintenir un minimum d'efficacité administrative tout en allégeant le coût de fonctionnement de l'appareil public.

Non-autonomie. Concernant la Haute Autorité de la Transition (HAT), Alain Mahavimbina précise qu'elle ne doit pas constituer une institution autonome dotée d'un statut unique. « La Haute Autorité de la Transition doit être rattachée à la Présidence, sans devenir un centre de pouvoir indépendant », indique-t-il. Selon lui, cette configuration permettrait d'assurer la cohérence de l'action publique durant la Transition, en attendant le retour progressif à un ordre constitutionnel légal et légitime. « La Transition doit rester un passage encadré, et non une installation durable du provisoire », conclut-il.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2026 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.