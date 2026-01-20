Afrique Australe: Colonel Michaël Randrianirina - Vers un accord de partenariat avec les BRICS

Le Président de la Refondation est rentré d'Afrique du Sud le 17 janvier. Ce voyage marque un tournant diplomatique via l'Union africaine (UA) et ouvre la voie à un partenariat stratégique avec les BRICS.

À peine descendu de l'avion, le chef de l'État a tenu à faire le point sur une mission qu'il qualifie de « visite de travail » fructueuse. Au cœur de ce déplacement : un tête-à-tête crucial avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa. Cette rencontre, placée sous le signe de la fraternité africaine, a permis d'aborder des dossiers brûlants, à commencer par la transition politique vers la « Nouvelle République ». L'objectif est clair : jeter les bases de la Cinquième République dans un climat de stabilité retrouvée.

Sanctions. L'un des succès majeurs de ce voyage réside dans le soutien affiché de Pretoria. En tant que poids lourd de la SADC et de l'UA, l'Afrique du Sud s'est engagée à plaider la cause de Madagascar. « Le Président Ramaphosa a donné son accord pour nous soutenir dans la levée des dernières sanctions pesant encore sur la Grande Île au sein de l'UA », a déclaré le chef de l'État.

Un signal fort qui devrait accélérer la pleine réintégration du pays dans le concert des nations. Sur le plan bilatéral, la nomination d'un nouvel ambassadeur de Madagascar en Afrique du Sud a été actée, Pretoria se disant prête à recevoir les lettres de créance dans les plus brefs délais. Mais la grande annonce concerne l'ouverture de Madagascar vers de nouveaux horizons économiques.

Le chef de l'État a annoncé l'adhésion de Madagascar en tant que pays partenaire des BRICS. Le pays a d'ailleurs été invité à participer au sommet des BRICS, qui se tiendra en Inde en juin et juillet prochains. Cette main tendue par le bloc des puissances émergentes offre à la Grande île une alternative stratégique pour son développement financier et commercial.

Monopoles. Poursuivant son offensive économique, le Président a multiplié les rencontres avec des investisseurs. Les priorités incluent la relance de la SIRAMA via l'expertise sud-africaine et le désenclavement imminent de Maintirano par un accord d'infrastructures routières. Dans les télécommunications, une réforme législative vise à briser les monopoles pour réduire le coût de l'Internet par la concurrence.

Enfin, le chef de l'État a démenti les rumeurs de « voyage clandestin », précisant qu'il voyageait avec une délégation officielle. Déplorant la dérision stérile des réseaux sociaux, il a rappelé la profondeur des liens avec l'Afrique du Sud depuis 1994, plaçant son mandat sous le sceau de l'efficacité diplomatique plutôt que des agitations numériques.