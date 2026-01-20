Madagascar: FFKM - Nouveau souffle avec Mgr Samoela Jaona Ranarivelo

19 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julien R.

La ferveur était à son comble hier à la cathédrale d'Andohalo. Le Conseil chrétien des Églises à Madagascar (FFKM) a célébré en grande pompe le point culminant de son 45e anniversaire. Ce jubilé coïncidait également avec l'ouverture de la semaine de prière commune pour l'année 2026, un rendez-vous spirituel incontournable pour les fidèles des quatre confessions membres.

Passation. L'un des moments forts de ce culte œcuménique a été la passation de la présidence tournante de l'organisation. Après un mandat marqué par l'engagement de l'Église catholique (EKAR), c'est désormais l'Église anglicane (EEM) qui prend les rênes. Monseigneur Samoela Jaona Ranarivelo, évêque anglican, a officiellement pris ses fonctions de président du FFKM. Il aura la mission de guider le Conseil dans ses réflexions spirituelles et sociales pour l'année à venir.

Présence officielle. Signe de l'importance de l'institution dans la vie de la Nation, le Président de la Refondation a assisté à la cérémonie, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Les quatre chefs d'Églises, main dans la main, ont dirigé ce culte placé sous le signe de l'unité et de la réconciliation. Entre chants liturgiques et messages de paix, ce 45e anniversaire marque une étape clé pour le FFKM, qui réaffirme son rôle de « boussole » morale à Madagascar.

