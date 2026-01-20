Afrique: Le café éthiopien capte l'attention mondiale au World of Coffee Dubai 2026

19 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le café éthiopien s'impose comme l'un des pôles d'attraction majeurs du 5e Salon international du café, World of Coffee Dubai 2026, rendez-vous incontournable de l'industrie caféière au Moyen-Orient, organisé du 19 au 21 janvier au Dubai World Trade Centre.

L'Éthiopie y prend part avec une délégation de 26 exportateurs, mettant en valeur une sélection variée de cafés premium et de spécialité.

Cette présence remarquée a attiré l'attention de négociants, torréfacteurs, investisseurs et experts internationaux, confirmant le prestige et la diversité du café éthiopien sur la scène mondiale.

En marge de l'exposition, une table ronde de haut niveau a été conjointement organisée par l'ambassade d'Éthiopie à Abou Dabi et le consulat général d'Éthiopie à Dubaï.

Cette rencontre a réuni des acteurs clés du secteur, des investisseurs et des représentants des médias pour débattre des perspectives et des défis du café éthiopien.

Ouvrant les travaux, l'ambassadeur d'Éthiopie aux Émirats arabes unis, Jamal Baker, a rappelé que l'Éthiopie est le berceau du café Arabica et possède la biodiversité caféière la plus riche au monde.

Il a souligné le rôle central de la « diplomatie du café » dans la stratégie de l'ambassade visant à renforcer la présence du café éthiopien aux Émirats arabes unis et, plus largement, sur le marché moyen-oriental.

De son côté, Adugna Debela, directeur général de l'Autorité éthiopienne du café et du thé, a présenté les réformes engagées dans le secteur.

Il a mis en avant l'accroissement des capacités de production, les efforts d'amélioration de la qualité ainsi que les réformes structurelles destinées à accroître la compétitivité internationale du café éthiopien.

Modérée par l'ambassadeur Jamal Baker, la table ronde a été marquée par des échanges interactifs autour de questions clés, notamment la chaîne d'approvisionnement, la logistique, la valorisation des produits, l'accès aux marchés et les stratégies d'adaptation à un marché mondial en mutation.

Cette participation au World of Coffee Dubai 2026 devrait contribuer à consolider la position de leadership de l'Éthiopie dans l'industrie mondiale du café et favoriser l'émergence de nouveaux partenariats commerciaux et opportunités d'investissement.

