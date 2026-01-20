Afrique Centrale: CEMAC - Les chefs d'Etat en conclave le 22 janvier à Brazzaville

Les chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale vont se réunir en session extraordinaire le 22 janvier prochain dans la capitale congolaise à l'initiative du président en exercice de la conférence des chefs d'Etat de la (CEMAC) Denis Sassou N'Guesso.

Selon plusieurs sources proches des établissements financiers de la sous-région, les pays membres de la Cemac feront face cette année à une série d'échéances importantes au cours du premier trimestre 2026.

Cette rencontre permettra aux chefs d'Etats d'y apporter des réponses adéquates tout entrouvrant des solutions en vue de résorber la chute continue des réserves de changes de la Banques des Etats de l'Afrique centrale, selon les mêmes sources.