Championne d'Afrique 2025 au Maroc, l'équipe nationale du Sénégal est de retour au bercail. Accueillis par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye hier, lundi 19 janvier 2026, à l'aéroport internationale Blaise Diagne (AIBD) de Diass, les «Lions» seront en communion avec les populations. Ce sera à travers une parade prévue ce mardi à partir de 11h, dans les artères de Dakar. Cette journée sera clôturée par une réception officielle et une présentation, à 16h00 au Palais de la République, du trophée au Chef de l'Etat.

Le Sénégal va porter en triomphe ses héros, après le sacre de champion d'Afrique à la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 au Maroc. Accueillis par le Chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye à leur descente d'avions, hier lundi soir, les champions d'Afrique seront en communion avec les populations sénégalaises ce mardi.

Selon le programme officiel de célébration arrêté et dévoilé hier par la Fédération sénégalaise de football (FSF), après l'accueil officiel à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) du lundi, une grande parade populaire est prévue ce mardi à partir de 11h00. Comme lors de leur premier sacre en 2022, les «Lions» vont encore sillonner la capitale sénégalaise, à bord d'un cortège qui devrait traverser les grandes artères et être en fusion avec les supporters attendues en masse tout au long du parcours. Après l'effusion de joie notée dans tout le pays aux premières heures du sacre à Rabat, la ferveur populaire devrait encore monter d'un cran dans la capitale.

Les lions attendus au palais présidentiel

Après ce moment de communion avec les populations, les «Lions» auront droit à un accueil exceptionnel au cours d'une cérémonie solennel au Palais présidentiel. Une occasion de présenter officiellement le trophée au président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Après le sacre du Sénégal à la CAN 2025, le Président de la République, a déjà loué l'exploit de Rabat, en saluant l'engagement, la bravoure et l'esprit collectif de l'équipe nationale. «En leur remettant le drapeau national, nous leur avions confié une mission. Ils l'ont brillamment accomplie, au terme d'un match épique, en hissant les couleurs du Sénégal au sommet du football africain. Face à l'adversité et sous une pression immense, vous avez livré un combat héroïque, fait de courage, de discipline et de solidarité», a-t-il déclaré.

Le président Diomaye Faye estime que le nouveau sacre est le fruit d'un travail collectif et d'une foi constante en l'excellence : «Cette nouvelle étoile est le fruit de l'effort collectif, de la résilience et de la foi en l'excellence. Elle honore la Nation toute entière et inscrit durablement cette génération dans l'histoire sportive de l'Afrique. Merci, Gaïndés ! Le Sénégal est fier de vous et vous sera toujours reconnaissant.»