Afrique: Le sacre 'inoubliable' des Lions du football au menu

Dakar — Les quotidiens parvenus lundi à l'APS, comme attendu, célèbrent la victoire des Lions du football en Coupe d'Afrique des nations (CAN), un deuxième sacre obtenu de haute lutte.

"Les Lions règnent sur le continent", titre à ce sujet le quotidien sportif Record, dont la une est illustrée par une image de Sadio Mané et Pape Guèye, considérés de manière unanime comme les deux bonhommes de la finale remportée par le Sénégal (1-0) face au Maroc. Le premier a fait preuve de leadership en convainquant ses coéquipiers de poursuivre le match, alors que les Lions s'étaient retirés dans leur vestiaire et ne semblaient plus vouloir disputer cette rencontre, en signe de protestation contre les décisions arbitrales.

Pape Guèye, en ce qui le concerne, a brillé dans cette finale en marquant le seul but de cette finale tendue et pleine de suspense. "Le Lion du Sénégal était seul dans la savane africaine, entouré de fauves qui voulaient sa peau. Le pays organisateur, ses supporters, l'arbitre, la VAR, tous se sont ligués contre le fils du pays de la Téranga", peut-on lire dans les colonnes du quotidien Record.

"Mais armés de 'jom', la foi en la justice divine en bandoulière, le Sénégal saute haut et décroche sa deuxième médaille. Buteur, Pape Guèye a été le sauveur, le héros de 18 millions de compatriotes. C'est la meilleure équipe qui a été consacrée", ajoute le quotidien spécialisé. "Héroïques !", affiche Le Soleil, selon lequel Les Lions, "au terme d'un scénario fou, décrochent leur deuxième étoile". Cerise sur le gâteau, Sadio Mané, l'attaquant-vedette des Lions, a été nommé meilleur joueur du tournoi, signale le journal.

Le Soleil met aussi en exergue la première réaction du chef de l'État après le sacre des Lions. "Du début à la fin, nous avons vu des hommes de devoir", a dit Bassirou Diomaye. "De l'enfer au paradis, les Lions sont passés par toutes les émotions avant de prendre le dessus sur les Lions de l'Atlas. Après avoir concédé un penalty raté par Brahim Díaz, Sadio Mané et ses coéquipiers ont compté sur un joli but de Pape Guère pour éteindre la fournaise du stade Prince Moulay Abdallah de Rabat et offrir au Sénégal une deuxième couronne continentale", rapporte Le Soleil.

"Inoubliable", affiche L'Observateur, avant d'insister sur Sadio Mané, "l'homme qui a refusé la défaite de l'Histoire". "Il est des nuits qui excèdent le football et le dépassent comme un simple fait sportif", avance d'abord cette publication en allusion à l'impact de Sadio Mané sur le sacre des Lions. Elle poursuit : "Des soirs où le sacre cesse d'être une donnée suffisante parce que l'essentiel s'est déplacé ailleurs, dans l'âme des peuples, dans la mémoire collective, dans cet espace sacralisé où l'Histoire abandonne la chronique pour devenir enseignement".