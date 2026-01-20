Afrique: Les Lions, fiers de leur sacre, saluent leur performance collective contre le Maroc

Les Lions ont salué la performance collective qui leur a permis de venir à bout du Maroc, dimanche, à l'issue de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, tout en exprimant leur fierté après le deuxième sacre continental de l'équipe nationale de football du Sénégal.

"C'est une grosse prestation collective de notre part. Le penalty est arrivé à un moment opportun. Je savais que je ne serais pas beaucoup sollicité, donc sur le peu de travail que j'avais à faire, il fallait que je réponde présent. Et c'est ce que j'ai fait pour maintenir l'équilibre dans le match. Voilà l'image de l'équipe, chacun joue sa partition. À la fin, la victoire est méritée", a déclaré le portier sénégalais Édouard Mendy en zone mixte. Mendy a stoppé le penalty de l'attaquant marocain Brahim Díaz à la 94e minute de la deuxième période des prolongations.

Le Sénégal a remporté sa deuxième CAN 2025 en s'imposant 1-0 face au Maroc. De son côté, l'attaquant sénégalais d'Everton (Angleterre), Iliman Ndiaye, s'est dit "fier et très content" de l'équipe et de la performance qu'elle a livrée. "Il y a beaucoup de choses à dire. C'était un match très chaud. Sadio Mané est quelqu'un d'expérimenté, il a su gérer la situation, et je pense qu'il a très bien fait. Nous sommes revenus sur le terrain et nous avons gagné le trophée. Maintenant, nous allons à Dakar célébrer avec tout le peuple sénégalais", a-t-il déclaré.

"Nous avons tous vu ce qui s'est passé, je n'ai pas envie d'en dire plus. Nous sommes partis et nous sommes revenus. C'était une finale de fou, mais nous retenons seulement la victoire. Nous sommes restés jusqu'à la fin pour le peuple", a ajouté Illiman Ndiaye, sorti à la 77e minute.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La finale a été interrompue pendant plusieurs minutes lorsque les joueurs sénégalais ont quitté la pelouse après un penalty sifflé en faveur du Maroc durant les prolongations, une décision jugée injustifiée par les Lions. Les coéquipiers de Sadio Mané sont ensuite revenus sur le terrain. Brahim Díaz a manqué sa tentative, avant que le Sénégal ne s'impose finalement 1-0.

"Je suis fier. Si on m'avait dit il y a deux ans que je serais champion d'Afrique, je n'y aurais pas cru. Beaucoup ont douté, mais seul le résultat compte. Le groupe était partagé : certains voulaient sortir, d'autres non, mais au final nous sommes tous sortis ensemble", a réagi Chérif Ndiaye, auteur d'une entrée remarquée à la 93e minute. Son coéquipier en défense, El Hadji Malick Diouf, lui aussi n'a pas caché sa joie et sa satisfaction.

"Il y avait beaucoup d'émotions et de stress, mais finalement tout s'est bien passé. Nous avions pris cette décision et maintenant, c'est terminé. Sadio est un leader, il croyait en cette victoire plus que tout. La justice divine a fini par payer", a-t-il déclaré. Le joueur de West Ham (Angleterre), remplacé à la 106e minute par Ismail Jakobs, a salué le soutien du peuple sénégalais, qui, selon lui, s'est montré uni pour cette victoire finale. "Unis, nous pouvons tout accomplir." Selon Mamadou Sarr, qui a disputé l'intégralité de la rencontre à la place de Kalidou Koulibaly, se dit "très content d'être sur le toit de l'Afrique". Ce titre "est une fierté pour tout le peuple, pour ma famille et pour moi".

"Il y a deux ans, je n'y croyais pas. J'ai commencé à réaliser lorsque j'ai rejoint la sélection sénégalaise. Aujourd'hui, nous sommes champions. Nous nous sommes dit qu'il fallait aller jusqu'au bout et finir ce match", a conclu le défenseur de 20 ans.