Afrique: La deuxième étoile des lions célébrée tard dans la nuit à Tambacounda

19 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Les habitants de la ville de Tambacounda (est) ont célébré jusque tard dans la nuit de dimanche à lundi le deuxième sacre du Sénégal en Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football.

Devant l'esplanade de la mairie de Tambacounda où une grande fan zone avait été installée, la fête s'était prolongée toute la nuit. Des jeunes, habillés aux couleurs nationales, de même que des enfants et des femmes avaient envahi les rues de la capitale orientale du Sénégal, dès la fin du match remporté face au Maroc en finale, une victoire synonyme de deuxième sacre continental pour les Lions. Dans les différentes artères de la ville, des cris et chants fusaient de partout, au rythme de pas de danse, à la gloire de Sadio Mané et de ses coéquipiers

"Dieu est le meilleur des juges", dit ce supporter qui n'a pas le temps de présenter. "Nous sommes sur le toit de l'Afrique, personne ne pouvait nous empêcher de gagner ce trophée, nous avons les meilleurs joueurs d'Afrique, nous avons mérité ce trophée", ajoute-t-il avant de continuer sa célébration. Devant le rond-point de la gouvernance, où se rejoignent les routes nationales 1 et 7, le kankourang était de sorti pour fêter la victoire des Lions.

Les accompagnants de ce masque emblématique chantaient et dansaient avec une énergie débordante, en faisant le tour du rond-point où s'était formé un cercle de joie. La même effervescence régnait partout dans les différents quartiers de la ville, avec des supporteurs habillés aux couleurs nationales, chantant et dansant dans un bruit assourdissant de klaxons de motos et de voitures. Même le quartier Liberté, lieu de résidence de nombreux agents de l'État, n'était pas en reste pour célébrer cette victoire des lions.

"Dieu est grand, la justice de Dieu a sauvé notre trophée", dit cet enseignant qui, comme la plupart des supporters de l'équipe nationale, a vécu une fin de match stressante à cause de certaines décisions arbitrales jugées défavorables au Sénégal. Dans la ville de Tambacounda, les inconditionnels des Lions promettent de prolonger la fête durant la journée de ce lundi, déclarée chômée et payée par le président de la République.

