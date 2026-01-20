Afrique: Idrissa Gana Guèye - 'Nous voulions tant remporter un deuxième titre continental'

19 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Seynabou Ka

 Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Guèye a dit toute sa fierté relative au deuxième sacre des Lions en Coupe d'Afrique des nations (CAN), un objectif que l'équipe nationale était déterminée à atteindre.

"Cette coupe, on l'avait dit, on était venu pour faire les sept matchs. On savait qu'on pouvait le faire [...] On va maintenant pouvoir voyager avec cette coupe au Sénégal", a-t-il déclaré en zone mixte. "Nous étions là pour nous battre pour notre pays. Nous remercions le Bon Dieu. Nous ramenons cette coupe au Sénégal", a-t-il ajouté, en faisant part de sa fierté après avoir remporté ce tant voulu.

Le joueur d'Everton (Angleterre) a félicité ses coéquipiers ainsi que l'encadrement technique des Lions, avant de remercier les Sénégalais pour leur soutien. Il a également eu une pensée pour les joueurs tombés malades avant le coup d'envoi de la compétition, à savoir Ousseynou Niang, Krépin Diatta et Pape Matar Sarr.

