Cote d'Ivoire: Deux auditions puis un renvoi au procès des attaques jihadistes de Kafolo en 2020

20 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Benoît Almeras

La troisième journée du procès des attaques de Kafolo a tourné court ce 19 janvier 2026 au tribunal d'Abidjan. Les juges de la section anti-terroriste tentent toujours d'élucider les circonstances de l'attaque du 10 juin 2020 : 14 militaires ivoiriens tués dans l'assaut d'un poste mixte à la frontière burkinabè. Avant que les débats ne soient renvoyés à une date ultérieure, la Cour n'a pu entendre que deux hommes accusés d'avoir aidé les jihadistes.

Premier accusé face aux juges : un trentenaire, crâne chauve, installé en Côte d'Ivoire depuis 2006. Il se présente en français au président. « Je suis planteur d'hévéa, avec mon grand-père, à Aboisso. » La ville est au sud-est, à plus de 11 heures de route de Kafolo. Alors que fait-il devant la Cour ? « J'ai été arrêté à Bondoukou, j'allais voir mon frère. » Pourquoi demande le président ? « J'ai dit que j'étais burkinabè. »

Bondoukou, c'est à l'est. Le principal accusé, Ali Sidibé, y a aussi été arrêté le 20 juin 2020 alors qu'il tentait de rallier le Burkina Faso, après être passé par Dabakala et Bouaké.

Les deux hommes se trouvaient-ils dans le même véhicule ce soir-là ? À la barre, les co-accusés assurent ne pas se connaître. Le deuxième interrogé est un éleveur aux cheveux blancs, l'un des doyens de la communauté peule de Bouna. A-t-il hébergé des assaillants de Kafolo dans son parc à bétail ? Le sexagénaire se défend : « Non, je n'en suis pas le propriétaire. » Le procureur l'attaque : « Un autre accusé cite votre nom... D'après l'enquête, vous avez appelé des terroristes identifiés par les renseignements ivoiriens. » « Vous avez le détail des conversations ? », interpelle l'un des avocats. « Nous avons les factures détaillées », précise le procureur.

Report sine die

Les débats en resteront là : l'absence d'un des avocats de la défense n'ayant pas permis de poursuivre les interrogatoires, une demi-douzaine d'accusés doivent encore être entendus, ainsi que des témoins, avant le réquisitoire et les plaidoiries. Les zones d'ombres persistent quant à elles. Le procès des attaques de Kafolo se poursuivra dans les semaines à venir.

Le procès des attaques survenues contre un poste de contrôle à Kafolo, en juin 2020, a repris le 5 janvier. Quatorze militaires y avaient perdu la vie. Quarante-cinq prévenus sont poursuivis par la Chambre anti-terroriste pour, notamment, « actes terroristes ».

