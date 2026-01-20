Afrique Centrale: Est de la RDC - L'armée affirme contrôler Uvira, mais le gouvernement reste prudent

En République démocratique du Congo (RDC), l'armée affirme avoir repris le contrôle de la ville d'Uvira, dans la province du Sud-Kivu, après le retrait, samedi, des combattants de l'AFC/M23 soutenu par le Rwanda. À Kinshasa, le gouvernement se veut toutefois prudent. La Première ministre Judith Suminwa a réuni en urgence les responsables concernés afin de coordonner la réponse sécuritaire, humanitaire et judiciaire. Les autorités assurent que le retour du gouverneur et de l'administration provinciale ne se fera qu'une fois le contrôle total de la zone garanti.

L'armée affirme avoir repris le contrôle total de la ville depuis dimanche après le retrait des rebelles du M23/AFC soutenu par le Rwanda. L'état-major général de l'armée affirme dans son communiqué que ses unités sont désormais déployées dans la cité et ses environs afin de consolider les positions et sécuriser les populations ainsi que leurs biens.

L'armée congolaise déplore par ailleurs un pillage systématique attribué aux éléments de la coalition AFC/M23-RDF avant leur évacuation, quand les rebelles accusent l'armée et ses alliés wazalendos des mêmes faits.

Un retour des autorités locales après le rétablissement de la sécurité

Dans la foulée, la Première ministre Judith Suminwa a présidé à Kinshasa une réunion d'urgence pour coordonner la réponse sécuritaire et humanitaire à la situation dans cette zone stratégique du Sud-Kivu.

Toutefois, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, précise que le retour du gouverneur et des autorités provinciales à Uvira n'interviendra que lorsque toutes les conditions sécuritaires seront réunies. La réinstallation des services de l'État dépend, selon lui, du rétablissement de la sécurité à Uvira et ses environs.