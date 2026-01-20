Afrique: CAN 2025 - L'extase au Sénégal où «on le mérite» et le dépit au Maroc où «on est maudit»

Le Sénégal a remporté la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN 2025) en battant le Maroc 1-0, après prolongation ce 18 janvier 2026 à Rabat, et en brisant le rêve du pays-hôte. À Dakar, c'était la liesse ce dimanche soir, tandis qu'à Casablanca des supporters se muraient dans le silence après ce match au déroulement erratique.

Et de deux pour le Sénégal ! Après une finale de CAN 2025 électrique, les Sénégalais se sont réveillés champions d'Afrique, une deuxième étoile sur le maillot après le sacre de la CAN au Cameroun. La capitale, qui a vécu suspendue aux matches de son équipe nationale A durant cette Coupe d'Afrique des nations de football, a explosé de joie au coup de sifflet final : des milliers de Dakarois brandissant des drapeaux du pays ont défilé en voitures ou à pieds une bonne partie de la nuit pour profiter de cette victoire, narre notre correspondante Léa-Lisa Westerhoff.

« Le football réconcilie tout le monde ! »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face à un rondpoint encombré de voitures en liesse, klaxon et vuvuzelas en folie, Abdoulaye, comme une quinzaine d'autres habitants du quartier de l'école normale, s'est posté sur le trottoir. « Pour suivre la parade et jubiler avec nos compatriotes, parce qu'aujourd'hui on est très fiers des Lions », s'enthousiasme-t-il. « Moi, je suis venu depuis Pikine pour supporter nos Lions. Ils ont écrit l'histoire du football sénégalais, ils ont mouillé le maillot », lance un autre.

Une voiture passe avec les fenêtres ouvertes et le drapeau du Sénégal au vent, avec à son bord des passagers surexcités. « On a gagné la coupe, on a gagné la coupe », crie un enfant de sa petite voix. « Sénégal, Sadio Mané, merci pour tout », hurle une femme. « On a joué, on a gagné, on le mérite », lance une autre supportrice.

Fatima est, elle aussi, venue en voisine, profiter de cette parenthèse le temps d'une nuit : « Le football réconcilie tout le monde. Donc, là, on oublie un peu les tracas et c'est la fête ! »

«La fête ne fait que commencer !»: à Dakar, des supporters sénégalais extatiques

Juliette Dubois Une fête qu'Abdoulaye compte bien prolonger « jusqu'à l'arrivée des Lions et on va les accompagner pour la parade nationale », jure-t-il. « Nous sommes fiers d'être sénégalais, nous comme des Gaïndés ! Nous sommes des Gaïndés ! »

En ce jour décrété férié par le président Bassirou Diomaye Faye, Dakar savoure sa victoire jusqu'au retour des Lions, champions d'Afrique, dans la capitale, ce 19 janvier.

« On félicite les Sénégalais »

À 2 400 kilomètres de là, au coup de sifflet final, les rues de Casablanca se sont instantanément vidées, rapporte notre correspondant Matthias Raynal. La déception côté marocain est à la mesure des attentes qui animaient les supporters avant la finale de la CAN 2025. Cinquante ans après leur seul et unique titre, les Lions de l'Atlas ont perdu à la maison, devant leur public.

« Je n'ai pas envie de parler, émotionnellement, ce n'est pas le top », rit nerveusement une fan. Il y a en effet des matches de foot douloureux, traumatisants. Celui-ci restera dans la mémoire des Marocains.

Dans la fan-zone installée sur le parvis de l'Église du Sacré-Coeur, beaucoup de supporters refusent de s'exprimer à chaud. Les yeux dans le vague et remplis de larmes, certains sont anéantis.

Ils viennent de vivre un cruel ascenseur émotionnel. La fin du match complètement folle, le pénalty raté de Brahim Diaz, le but sénégalais. Les Marocains sont sonnés. « Je pense qu'on est maudit parce que c'est la énième fois qu'on n'est pas loin de gagner et qu'on n'y arrive pas », lâche un supporter dans un sourire amer. « Je suis très déçu, Brahim Diaz n'a pas fait un bon match et Achraf Hakimi non plus », glisse un autre. Une troisième se montre toutefois philosophe : « On reste avec l'esprit sportif et on félicite les Sénégalais. On est fiers pour le Maroc. Très sincèrement, pour moi, ils ont gagné, ils ont été à la hauteur et c'est ça le football. »

Avant même le coup de sifflet final, les supporters marocains quittent la fan zone. Sous la pluie, sans un bruit.