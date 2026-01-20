Gabon: Le Chef de l'État reçoit les Institutions Financières

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour les représentants des Institutions Financières, conduits par Monsieur Dimitri Kevin Ndjebi, Administrateur Directeur Général de BGFIbank pour un échange consacré aux perspectives économiques du pays à l'horizon 2026.

Au cours de cette rencontre, le Chef de l'État a présenté le « plan FAST »qui vise à financer les projets de l'Etat, accompagner, conseiller, soutenir les politiques publiques, et transformer l'économie gabonaise. Il a réaffirmé sa confiance dans le système bancaire national capable d'accompagner l'exécution de ce plan et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers le financement de projets structurants.

Les représentants du secteur bancaire ont exprimé leur volonté de soutenir les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la feuille de route présidentielle, en particulier dans les domaines du logement, de l'accès à l'eau et à l'électricité. Ils ont salué la politique de digitalisation, véritable moteur de modernisation de l'Etat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Président de l'APEC ( Association professionnelle des établissements de crédits) a toutefois souligné certains points de vigilance, notamment la nécessité pour renforcer son rôle de moteur de l'économie, notamment la nécessité de résoudre les problématiques liées à la domiciliation effective des recettes d'exportation, le recouvrement des créances en souffrance et la sécurisation des dépôts bancaires face aux saisies intempestives, autant de facteurs qui fragilisent la liquidité du secteur dans un contexte soumis à plusieurs vents de courants contraires.

Le Chef de l'État a, pour sa part, confirmé l'accélération du règlement de la dette intérieure à travers le mécanisme du « Club de Libreville », afin de restaurer la confiance entre l'État et les entreprises locales. Cette audience a permis d'affirmer la convergence de vues entre l'Exécutif et le secteur bancaire et de consolider un partenariat stratégique. Les deux parties ont convenu de maintenir un dialogue permanent pour garantir la réussite du projet « FAST ».