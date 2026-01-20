Afrique: Le match Maroc-Sénégal illustre une grande vérité spirituelle

19 Janvier 2026
Gabonews (Libreville)
opinion Par Mac-Gregor Massala

Quand l'homme pense que tout est perdu, Dieu montre que rien n'est fini. Même dans un contexte défavorable pression, injustice, décisions biaisées Dieu peut transformer une défaite annoncée en victoire révélée. Face à l'injustice, deux chemins existent : la révolte orgueilleuse ou l'humilité confiante.

Le Sénégal a choisi l'humilité, non comme faiblesse, mais comme acte de foi, en refusant de laisser l'orgueil détruire ce que Dieu préparait. Ils ont persévéré sans haine ni abandon, prouvant que combattre avec foi attire l'action de Dieu, tandis que la colère isole et affaiblit. La discipline, la concentration et la foi ont résisté là où la logique humaine échouait.

Le cœur de la leçon :

quand Dieu décide d'élever quelqu'un, même l'injustice devient un instrument de Sa volonté. Ce que l'homme utilise pour humilier, Dieu l'utilise pour révéler.

Ce message s'adresse à tous ceux qui luttent dans l'ombre :

reste humble, fidèle et persévérant, même sur un terrain défavorable. Dieu voit, Dieu entend, et Il honore toujours ceux qui Lui font confiance jusqu'au bout.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.