Afrique: Le match Maroc-Sénégal illustre une grande vérité spirituelle

opinion

Quand l'homme pense que tout est perdu, Dieu montre que rien n'est fini. Même dans un contexte défavorable pression, injustice, décisions biaisées Dieu peut transformer une défaite annoncée en victoire révélée. Face à l'injustice, deux chemins existent : la révolte orgueilleuse ou l'humilité confiante.

Le Sénégal a choisi l'humilité, non comme faiblesse, mais comme acte de foi, en refusant de laisser l'orgueil détruire ce que Dieu préparait. Ils ont persévéré sans haine ni abandon, prouvant que combattre avec foi attire l'action de Dieu, tandis que la colère isole et affaiblit. La discipline, la concentration et la foi ont résisté là où la logique humaine échouait.

Le cœur de la leçon :

quand Dieu décide d'élever quelqu'un, même l'injustice devient un instrument de Sa volonté. Ce que l'homme utilise pour humilier, Dieu l'utilise pour révéler.

Ce message s'adresse à tous ceux qui luttent dans l'ombre :

reste humble, fidèle et persévérant, même sur un terrain défavorable. Dieu voit, Dieu entend, et Il honore toujours ceux qui Lui font confiance jusqu'au bout.