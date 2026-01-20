Gabon: L'école gabonaise n'est pas à l'arrêt - Elle est à un tournant

opinion

Oui, l'école gabonaise n'est pas à l'arrêt. Elle est en mouvement, à la croisée des chemins, face à un tournant qui pourrait redéfinir son avenir. Aujourd'hui, chaque difficulté se lit comme un signal, un appel à réfléchir autrement, à inventer, à oser repenser nos choix pour qu'ils servent l'intérêt général. Ce n'est pas le temps des calculs égoïstes ni des gestes symboliques : c'est le temps de l'action sincère et du dialogue authentique.

Penser l'école, c'est penser Gabon. Chaque défi est une alerte, mais aussi une opportunité. Une occasion de transformer l'inquiétude en énergie, le blocage en élan, et la peur de l'échec en moteur de progrès. Là où certains voient des obstacles, nous devons voir des leviers. Là où d'autres hésitent, nous devons avancer, ensemble, guidés par la volonté de bâtir une communauté éducative forte, confiante et unie.

Transformer les épreuves en progrès demande méthode, patience et audace. Chaque décision, chaque réforme, chaque initiative, chaque effort compte. Les élèves que nous formons aujourd'hui sont les bâtisseurs de demain. Les enseignants que nous soutenons sont les piliers de notre société. Le système éducatif n'est pas seulement un lieu d'apprentissage : il est le cœur battant de la nation, le moteur qui fera avancer le Gabon.

Ce moment est unique. Il offre une chance historique de réinventer l'école, de redonner du sens à l'apprentissage, d'éveiller des vocations, de créer l'envie et la fierté. Saisir cette chance, c'est offrir à notre pays un avenir où l'éducation devient un levier puissant de développement social, culturel et économique. Les défis d'aujourd'hui peuvent devenir les succès de demain, à condition que nous choisissions l'action, l'engagement et le dialogue. L'école gabonaise n'attend pas : elle nous invite à bâtir son futur, et par-là, le futur du Gabon.

