Afrique Centrale: Est de la RDC - À Uvira, la situation reste tendue 48h après le départ des troupes de l'AFC/M23

À Uvira, dans l'est de la RDC, la situation reste tendue. L'AFC/M23 s'est officiellement retiré de la ville, la deuxième du Sud-Kivu, qu'elle contrôlait depuis début décembre. Le mouvement avait annoncé son départ sous la pression des États-Unis. Mais cet entre-deux sécuritaire suscitait de vives inquiétudes parmi les habitants. Les troupes de l'AFC/M23 ont quitté Uvira depuis le 17 janvier. Et depuis le 18, des combattants des groupes Wazalendo commencent à regagner la ville.

Des combattants de l'AFC/M23 sont signalés à une trentaine de kilomètres au nord de cette ville de l'est de la RDC. À l'intérieur d'Uvira, en revanche, ce sont surtout des combattants Wazalendo que l'on voit. Certains sont en treillis, d'autres en civil, tous armés. Ils sont actuellement plus nombreux que les soldats de l'armée régulière (FARDC).

Des éléments des FARDC sont bien entrés dans la ville. Pour l'instant, on observe surtout des hommes de troupes qui circulent dans certains quartiers. Le gros des effectifs n'est pas encore arrivé et les commandants ne sont pas encore visibles.

Sur le plan administratif, il n'y a pas encore de retour des responsables civils. La plupart se trouvent toujours à Bujumbura au Burundi, alors que le chef-lieu provincial avait été transféré officiellement à Baraka, à 90 kilomètres au sud d'Uvira, après la chute de cette dernière.

De nouvelles scènes de pillage

Côté sécuritaire toujours, des scènes de pillage ont de nouveau été enregistrées ce matin. Elles sont moins intenses que les 17 et 18 janvier, mais plusieurs bâtiments ont été touchés : des hôtels, des boutiques et même des dépôts situés au port. Des coups de feu ont été entendus dans la nuit et encore ce lundi matin, avant un retour progressif au calme.

Enfin, la vie reprend lentement. Le trafic redémarre petit à petit, les marchés ont rouvert. En revanche, la frontière avec le Burundi reste fermée.

Pour rappel, le 17 décembre 2025, l'AFC/M23 armé avait annoncé le retrait de ses troupes d'Uvira, répondant selon lui à une demande américaine, mais des policiers et militaires du groupe politico-militaire étaient restés dans la cité lacustre. Le 15 janvier, l'AFC/M23 a affirmé qu'il entendait retirer ses dernière troupes présentes à Uvira et clamé son intention de placer la ville « sous la responsabilité pleine et entière de la communauté internationale ».

Le 18 janvier, des miliciens wazalendo, surnom des milices locales pro-Kinshasa, ont fait leur entrée à Uvira.