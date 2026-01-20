Afrique de l'Ouest: Burkina Faso - Ce convoi militaire a en réalité été filmé en Guinée

À en croire une vidéo activement relayée sur les réseaux sociaux ce dimanche 18 janvier, le Burkina Faso viendrait de recevoir près d'une centaine de nouveaux véhicules militaires. La cellule Info Vérif de RFI a mené l'enquête. Cette fausse information s'appuie sur une vidéo filmée récemment en Guinée, lors de la cérémonie d'investiture de Mamadi Doumbouya.

La vidéo est impressionnante. Durant plus d'une minute, on voit près de 80 véhicules militaires, stationnés sur le bord d'une route bitumée. Intrigués par ces engins, plusieurs passants filment la colonne avec leur smartphone.

Les comptes qui diffusent cet extrait affirment, à tort, que la scène se déroule au Burkina Faso. « À ce rythme, le Burkina Faso pourrait devenir une superpuissance militaire en Afrique », commente l'un d'entre eux, dans un post vu près de 500 000 fois sur X (ex-Twitter).

Un défilé militaire en Guinée

Une première analyse visuelle permet rapidement de mettre en doute cette supposée livraison à destination de l'armée burkinabè. En effet, on remarque à plusieurs reprises des drapeaux guinéens sur ces véhicules blindés. Certaines plaques d'immatriculation comportent également l'indicatif « RG » pour République de Guinée. De plus, des militaires portent l'écusson de l'armée guinéenne sur l'épaule.

Parmi tous ces véhicules, on retrouve notamment des blindés légers chinois type Dongfeng CSK 131, ou encore des blindés de sécurité Spartan du constructeur émirati Streit Group. On peut identifier leur logo à plusieurs reprises au niveau des garde-boue arrières.

Pour savoir où a été exactement filmée cette scène, nous avons effectué plusieurs recherches par image inversée (voir ici comment faire). Cela nous a permis d'identifier ce reportage diffusé sur Facebook par le média guinéen Allure Info. On y retrouve les mêmes véhicules blindés filmés dans un angle différent. La légende évoque « un défilé des forces de défense et de sécurité aux alentours du stade Général Lansana Conté de Nongo pendant la cérémonie d'investiture du président Mamadi Doumbouya » qui a eu lieu le samedi 17 janvier 2026.

Investiture à la présidence de Mamadi Doumbouya

La géolocalisation de notre vidéo initiale confirme cette information. La scène se déroule sur la transversale 3, dans le quartier Nongo, dans le nord de Conakry, à environ 1 200 mètres du stade Général Lansana Conté.

Grâce à plusieurs immeubles à la forme caractéristique, et à une antenne, nous avons retrouvé l'endroit exact sur des outils de cartographie en ligne comme Google Earth.

En visionnant le film de l'investiture de Mamadi Doumbouya qui s'est déroulée au stade Général Lansana Conté, on retrouve bien ces véhicules blindés qui ont défilé devant la foule et les chefs d'État présents ce samedi 17 janvier 2026.

Contrairement à ce que certains veulent faire croire, cette vidéo n'a donc aucun rapport avec le Burkina Faso.

Propagande et désinformation

Ce n'est pas la première fois que des comptes de propagande diffusent des images fausses, ou sorties de leur contexte pour inventer des livraisons d'équipements à l'armée burkinabè. Il y a quelques jours, des images créées de toutes pièces censées montrer l'acheminement de puissants missiles anti-aériens ont ainsi été publiées sur les réseaux sociaux. Ces fausses informations, parfois difficiles à vérifier, cumulent souvent des millions de vues.