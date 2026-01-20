Madagascar: Pureplay Football League - Disciples FC enchaîne, Elgeco-Uscafoot à rejouer

La deuxième journée de la Pureplay Football League a tenu toutes ses promesses avec six matchs disputés, malgré l'interruption du duel Elgeco Plus - USCAFOOT, qui sera rejoué mardi. Disciples FC signe une deuxième victoire consécutive, St Anne et AJESAIA frappent fort, tandis que Mama FC et Fosa Juniors arrachent des succès précieux dans les dernières minutes.

La deuxième journée de la Pureplay Football League a offert un week-end riche en rebondissements, marqué par six affiches disputées aux quatre coins du pays. Le duel du samedi entre le champion en titre, Elgeco Plus, et l'USCAFOOT n'a pas pu aller à son terme. Après seulement sept minutes de jeu, une pluie torrentielle a contraint les officiels à interrompre la rencontre. La décision est tombée : le match sera rejoué intégralement ce mardi à 10 heures au By-Pass Stadium.

Le dimanche, les spectateurs ont été servis. À Toliara, au stade Maître Kira, Disciples FC a signé une deuxième victoire consécutive en s'imposant 2-1 face aux locaux. Tendry a ouvert le score dès la 5e minute, Hector a répliqué trois minutes plus tard, mais Joma a tranché le débat à la 40e minute, offrant un succès précieux aux visiteurs. À Antanikatsaka Itaosy, l'AS St Anne a frappé fort contre le COSPN avec une victoire nette 3-0.

Ranto a débloqué la situation à la demi-heure de jeu, avant que Daurlin ne s'offre un doublé en seconde période (70e et 84e). Une prestation qui confirme les ambitions du club. Du côté du stade Barikadimy de Toamasina, AJESAIA a pris le dessus sur TGBC (2-1). Ramody, auteur d'un doublé, a été l'homme du match. Malgré l'égalisation de Matthieu sur penalty, les hôtes n'ont pas résisté à la pression offensive des visiteurs. Au stade d'Iavoloha, Mama FC a créé la surprise en battant le CFFA 1-0 grâce à Fitahiana, buteur décisif à la 86e minute.

Une victoire arrachée dans une rencontre verrouillée, preuve de la patience et du réalisme de Mama FC. Enfin, au stade Rabemananjara de Mahajanga, Fosa Juniors a décroché une courte mais précieuse victoire face au FC Rouge. Juninho a libéré les siens à la 88e minute, confirmant la capacité du club à tenir jusqu'au bout.