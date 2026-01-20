Afrique: CAN 2025 - Le pays s'offre la médaille de bronze

19 Janvier 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Le stade Mohamed V de Casablanca a vibré samedi soir au rythme des chants en faveur du Nigeria. Dans une ambiance chauffée à blanc, les Super Eagles ont arraché la troisième place de la CAN 2025 face à l'Égypte, au terme d'un match verrouillé et conclu par une séance de tirs au but (0-0, 4-2 tab).

Une victoire qui permet aux Nigérians de quitter le tournoi sur une note positive, après leur élimination en demi-finales contre le Maroc. Pendant 90 minutes, les deux formations se sont neutralisées. Privés de plusieurs cadres - Osimhen, Lookman et Iwobi notamment -, les Super Eagles ont longtemps peiné à se montrer dangereux. En face, les Pharaons, avec Salah en pointe et une équipe presque au complet, n'ont pas su profiter de leurs rares occasions.

La plus franche est intervenue à la 27e minute, lorsque Nwabali a lâché une frappe de Trezeguet, offrant à Salah une opportunité que la défense nigériane a vite annihilée. Le public, acquis à la cause du Nigeria, n'a cessé de siffler les Égyptiens et leur entraîneur, Hossam Hassan, accentuant la pression sur les visiteurs.

La seconde période n'a guère changé la donne. Lookman, entré à la reprise, a cru ouvrir le score, mais son action a été annulée pour hors-jeu. Les minutes s'égrenaient sur un rythme proche d'un match amical, sans véritable intensité offensive. Comme le prévoit le règlement, aucune prolongation n'était programmée : la décision allait se jouer directement aux tirs au but. C'est là que Stanley Nwabali s'est mué en héros.

Le gardien nigérian a stoppé les deux premières tentatives égyptiennes, celles de Salah et de Marmoush, offrant un avantage décisif à son équipe. Malgré l'échec initial de Dele-Bashiru, Adams, Simon et Lookman ont ensuite transformé leurs tirs avec sang-froid. L'Égypte, incapable de revenir, s'est inclinée et termine au pied du podium. Pour le Nigeria, cette victoire représente une revanche symbolique après la désillusion des demi-finales et une récompense pour le public casablancais, qui n'a cessé de supporter l'équipe.

