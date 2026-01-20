Madagascar: Tsarasaotra - Un mort dans la sortie de route d'une voiture

Un grave accident de la circulation s'est produit dans la soirée du vendredi 17 janvier 2026, aux alentours de 20 heures, sur la route pavée reliant Tsarasaotra à Antsofinondry, menant vers la RN3, dans la commune rurale de Sabotsy Namehana, district d'Antananarivo Avaradrano.

Les faits se sont déroulés en dehors de l'agglomération, sur un tronçon rectiligne. Selon les informations recueillies auprès de la gendarmerie, un véhicule de type Golf 1, de couleur blanche, circulant en provenance d'Ivato en direction de Sabotsy Namehana, a quitté la chaussée avant de finir sa course dans un point d'eau. Le conducteur, seul à bord, s'est retrouvé coincé à l'intérieur de la voiture

. Alertés, quatre éléments de la brigade de Sabotsy Namehana se sont rapidement rendus sur les lieux. Ils ont été appuyés par l'équipe des sapeurs-pompiers d'Analamahitsy, qui a procédé aux opérations de secours pour extraire la victime prisonnière de l'habitacle. Le conducteur a été évacué en urgence vers un centre de soins. Malheureusement, il a succombé à ses blessures en cours de route.

Conduite en état d'ivresse ? D'après les premières constatations, l'excès de vitesse combiné à la consommation d'alcool serait à l'origine de l'accident. Des bouteilles de bière ont notamment été retrouvées à l'intérieur du véhicule, dont l'une encore intacte. Une enquête est en cours afin de déterminer avec précision les circonstances exactes de ce drame. Face à ce nouvel accident mortel, les forces de l'ordre renouvellent leur appel à la prudence à l'endroit des usagers de la route.

Elles rappellent que la consommation d'alcool altère les réflexes et le discernement, augmentant considérablement les risques d'accident. La conduite et l'alcool restent incompatibles, même pour les conducteurs s'estimant en pleine possession de leurs moyens.