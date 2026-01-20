Madagascar: Rugby/HSBC SVNS 3 - Les Makis terminent cinquièmes à Dubaï

Les VII Makis de Madagascar ont réalisé une prestation encourageante lors du tournoi HSBC SVNS 3, disputé au Sevens Stadium de Dubaï, en décrochant une honorable cinquième place. Les Canadiens ont brisé leur rêve de se qualifier pour la phase finale.

Le bilan est de trois victoires pour deux défaites. Dès leur entrée en lice dans la poule B, les protégés de Noé Mboazafy ont subi une lourde défaite face à la Belgique sur le score de 0 à 24. Les Belges ont dominé les phases de ruck et imposé une défense agressive qui a empêché les Makis de franchir la ligne d'avantage. Mais les Malgaches ont su réagir avec brio en battant l'Italie par 31 à 19 lors du deuxième match, grâce à une meilleure occupation du terrain, des passes rapides en sortie de mêlée et une efficacité dans les zones de contact.

Le troisième match contre le Canada a été décisif. Malgré une bonne alternance entre jeu au pied et jeu déployé, les Makis n'ont pas pu prendre leur revanche et se sont inclinés 17 à 24. Les Canucks ont exploité les turnovers et marqué sur des contre-attaques fulgurantes, privant ainsi Madagascar d'une qualification en phase finale. En matchs de classement, les Makis ont montré leur caractère.

En demi-finale pour la cinquième place, ils ont surclassé la Colombie, 26 à 10, grâce à une défense montée en ligne et des plaquages efficaces. En finale, Rado et ses coéquipiers ont retrouvé l'Italie et l'ont dominée une nouvelle fois sur le score de 31 à 22, en exploitant les espaces sur les ailes et en accélérant le rythme dans les phases de relance.

Malgré quelques fautes et une certaine précipitation dans les lancements de jeu, les Makis ont confirmé leur potentiel au niveau international. Toutefois, ils n'ont pas réussi à décrocher la qualification pour le niveau supérieur.