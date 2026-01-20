Madagascar: CONCERT - Solomiral salué par le public

19 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le mythique groupe Solomiral a célébré ses 50 ans de carrière lors d'un concert exceptionnel, tenu à guichets fermés, à l'Havoria Anosy, qui a comblé toutes les attentes. La salle, pleine à craquer, témoignait de la notoriété du groupe et de l'attachement du public à ces artistes emblématiques, piliers de la musique malgache.

Sur scène, le groupe s'est présenté au grand complet : les frères Rasolomahatratra -- Mendrika, Hajazz, Manjaka, Ny Ony, Ny Ray Fanaiky et Fety -- accompagnés de Rivokely, Seta Ramaroson, Tahinavibe, Andry et Vero, offrant un spectacle homogène et chaleureux, où chaque musicien a apporté sa touche personnelle.

Le concert a été ponctué de nombreux invités surprises, enrichissant un programme de 24 chansons soigneusement sélectionnées. Parmi les moments forts, on retiendra Lalaina interprété avec Nini, Hafatra en duo avec Olombelo Ricky, Misaotra Anao avec Rija Ramanantoanina et Sasa-miandry avec Imiangaly, des collaborations qui ont fait vibrer la salle. Plusieurs titres emblématiques ont également été revisités, provoquant l'enthousiasme du public et créant un dialogue musical entre générations. Des jeunes mélomanes aux spectateurs plus âgés, tous ont été réunis dans une communion unique autour de la musique de Solomiral.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.