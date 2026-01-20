Madagascar: CONCERT - Solomiral salué par le public

Le mythique groupe Solomiral a célébré ses 50 ans de carrière lors d'un concert exceptionnel, tenu à guichets fermés, à l'Havoria Anosy, qui a comblé toutes les attentes. La salle, pleine à craquer, témoignait de la notoriété du groupe et de l'attachement du public à ces artistes emblématiques, piliers de la musique malgache.

Sur scène, le groupe s'est présenté au grand complet : les frères Rasolomahatratra -- Mendrika, Hajazz, Manjaka, Ny Ony, Ny Ray Fanaiky et Fety -- accompagnés de Rivokely, Seta Ramaroson, Tahinavibe, Andry et Vero, offrant un spectacle homogène et chaleureux, où chaque musicien a apporté sa touche personnelle.

Le concert a été ponctué de nombreux invités surprises, enrichissant un programme de 24 chansons soigneusement sélectionnées. Parmi les moments forts, on retiendra Lalaina interprété avec Nini, Hafatra en duo avec Olombelo Ricky, Misaotra Anao avec Rija Ramanantoanina et Sasa-miandry avec Imiangaly, des collaborations qui ont fait vibrer la salle. Plusieurs titres emblématiques ont également été revisités, provoquant l'enthousiasme du public et créant un dialogue musical entre générations. Des jeunes mélomanes aux spectateurs plus âgés, tous ont été réunis dans une communion unique autour de la musique de Solomiral.