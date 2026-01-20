Madagascar: Cimétières Boanamary - Des déplacements de tombeaux envisagés

19 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Dans le cadre de la sécurisation des infrastructures routières, le ministère des Travaux publics va procéder à des travaux d'alignement sur la route nationale 4 (RN4), reliant Mahajanga à la capitale. Ces travaux concerneront notamment le tronçon situé au niveau du cimetière communal, en face du croisement de Boanamary, dans la commune rurale de Belobaka, district de Mahajanga II.

Depuis 2021, des tombes dépassent de la limite autorisée, à peine à un mètre de la voie publique. Ces catacombes envahissent la zone réservée aux piétons. Les trottoirs sur cette portion de route n'existent pas. Les normes ne sont plus respectées, en particulier l'absence de clôture.

Face à cette situation, le maire de la commune de Belobaka organise ce jour, à 9 h, une réunion sur place avec les familles et les propriétaires de ces fosses. Cette rencontre vise à les informer du projet du ministère des Travaux publics, qui prévoit la réalisation de travaux d'entretien de la route nationale, notamment sur cet axe. « Une discussion avec les propriétaires des sépultures implantées sur ces parties débordantes est prévue ce matin. Leur présence est indispensable », a souligné le maire de la commune de Belobaka.

Les caveaux situés au carrefour de Boanamary se trouvent directement dans la zone concernée par les travaux du ministère des Travaux publics. L'ancien maire avait déjà mis en garde contre ces transgressions de la loi lors de son mandat à la tête de la municipalité de Belobaka. « La commune a déjà délimité la distance de 10 m pour ceux qui ont décidé d'enterrer sur ces lieux. Mais certains ont fait fi de cette mise en garde. Ils devront se plier aux exigences du ministère, car c'est un projet de l'État », a déclaré Joseph Randriamampionona, ex-premier magistrat de Belobaka.

