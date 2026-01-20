Madagascar: Tsiroanomandidy - La foudre s'abat sur deux sœurs

Samedi, un violent orage a endeuillé Tsiroanomandidy. Quatre enfants d'une même famille ont été foudroyés, et deux sœurs ont perdu la vie.

Un orage meurtrier a frappé, samedi, la commune de Tsiroanomandidy. Quatre enfants d'une même famille - trois sœurs et leur neveu - ont été foudroyés alors qu'ils revenaient des champs à Adabo Analatsifaka Ouest pour regagner leur foyer à Mangarivotra. Deux soeurs sont mortes sur le coup. Les survivants de ce drame sont hospitalisés. L'aînée des sœurs ayant survécu au drame, brûlée au cou, ainsi que le petit garçon de sept ans, touché sous l'aisselle, ont été évacués en urgence au Centre hospitalier de référence régionale (CHRR) de Bongolava. Ils y reçoivent toujours des soins pour des brûlures liées à la décharge électrique.

Sous le choc

Selon des témoignages recueillis sur place, l'éclair a d'abord frappé l'aînée, âgée de 17 ans, puis a touché sa cadette avant d'atteindre les deux autres enfants. Les adolescentes, âgées de 15 et 16 ans, n'ont pas survécu. Les quatre enfants marchaient sur le chemin du retour, sans abri à proximité, lorsque l'orage s'est abattu sur la zone. Dans la soirée, les habitants, encore sous le choc, ont exprimé leur compassion à la famille endeuillée.

La commune de Tsiroanomandidy est régulièrement touchée par ce type d'accidents. En janvier 2022, trois personnes, dont deux enfants, avaient déjà été foudroyées à Ankerana Avaratra. Des archives de confrères locaux rappellent également qu'au cours du réveillon de Noël, onze victimes avaient été recensées lors d'épisodes similaires.