Sénégal: Kédougou - Sept accusés condamnés à la prison à vie

La Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Kédougou a rendu, la semaine dernière, un verdict sévère dans une affaire de vol à mains armées et d'association de malfaiteurs. Sept accusés, jugés pour des faits survenus en 2024 dans un village de la région, ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité.

Selon l'accusation, les mis en cause auraient fait irruption de nuit au domicile de plusieurs victimes, armés et usant de violences, pour dérober des biens et des sommes d'argent. Les victimes, parties civiles, ont décrit des scènes de grande brutalité ayant profondément marqué la communauté locale. À la barre, seul Lountang Baldé a reconnu les faits. Les six autres ont nié toute implication. Le ministère public a toutefois rappelé que les faits avaient été reconnus lors de l'instruction et a requis la réclusion à perpétuité pour l'ensemble des prévenus. Une accusation de viol figurait dans le dossier, mais le parquet avait demandé sa requalification.

Après délibération, la Chambre criminelle a acquitté les accusés du chef de viol, mais les a déclarés coupables d'association de malfaiteurs et de vol en réunion commis la nuit avec usage d'armes et de violences. Les sept hommes ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, avec confusion des peines. Le tribunal a également fait droit aux demandes des parties civiles, en accordant des dommages et intérêts allant de 200 000 à 745 000 francs CFA selon les cas.