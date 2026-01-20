Afrique: Pape Thiaw, sélectionneur des Lions - « Nous savions que ce serait difficile... »

19 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 remportée par le Sénégal face au Maroc (1-0 après prolongation), Pape Thiaw, sélectionneur des Lions de la Teranga, est revenu sur la rencontre et les moments de tension qui l'ont marquée.

« Nous savions que ce serait difficile... », a déclaré Thiaw, saluant l'engagement et la résilience de ses joueurs face à un adversaire coriace. La finale a été marquée par une polémique sur un penalty, poussant temporairement les Lions à quitter la pelouse. Le technicien a présenté ses excuses pour cette réaction et a insisté sur le courage de son équipe qui a su revenir et s'imposer en prolongation.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.