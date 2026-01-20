Afrique: Pape Thiaw, sélectionneur des Lions - « Nous savions que ce serait difficile... »

Après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 remportée par le Sénégal face au Maroc (1-0 après prolongation), Pape Thiaw, sélectionneur des Lions de la Teranga, est revenu sur la rencontre et les moments de tension qui l'ont marquée.

« Nous savions que ce serait difficile... », a déclaré Thiaw, saluant l'engagement et la résilience de ses joueurs face à un adversaire coriace. La finale a été marquée par une polémique sur un penalty, poussant temporairement les Lions à quitter la pelouse. Le technicien a présenté ses excuses pour cette réaction et a insisté sur le courage de son équipe qui a su revenir et s'imposer en prolongation.