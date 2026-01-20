Sénégal: « Si Sadio Mané dit que c'est sa dernière finale, cela veut dire que c'est son corps qui a parlé »

19 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Mama Sow, ancien Directeur Technique National (DTN) du Sénégal, a commenté l'annonce de Sadio Mané sur une possible retraite après la finale de la CAN 2025 reportée par les Lions du Sénégal.

Selon lui, cette décision traduit avant tout une réalité physique : « Si Sadio Mané dit que c'est sa dernière finale, cela veut dire que c'est son corps qui a parlé ». Pour l'ancien DTN, le champion sénégalais a donné le meilleur de lui-même pour l'équipe nationale et mérite reconnaissance et respect. Mama Sow a salué son engagement et sa générosité, rappelant que Mané, malgré les critiques, a toujours été un pilier du football sénégalais et un modèle pour les jeunes générations.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.