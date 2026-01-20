Sénégal: « Si Sadio Mané dit que c'est sa dernière finale, cela veut dire que c'est son corps qui a parlé »

Mama Sow, ancien Directeur Technique National (DTN) du Sénégal, a commenté l'annonce de Sadio Mané sur une possible retraite après la finale de la CAN 2025 reportée par les Lions du Sénégal.

Selon lui, cette décision traduit avant tout une réalité physique : « Si Sadio Mané dit que c'est sa dernière finale, cela veut dire que c'est son corps qui a parlé ». Pour l'ancien DTN, le champion sénégalais a donné le meilleur de lui-même pour l'équipe nationale et mérite reconnaissance et respect. Mama Sow a salué son engagement et sa générosité, rappelant que Mané, malgré les critiques, a toujours été un pilier du football sénégalais et un modèle pour les jeunes générations.