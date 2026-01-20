Afrique Australe: La pays souhaite devenir un partenaire des BRICS

Madagascar pourrait bientôt devenir un pays partenaire des BRICS, le groupe des grandes économies émergentes. Cette perspective a été évoquée à Pretoria.

Madagascar pourrait ainsi rejoindre le cercle des partenaires des BRICS, qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ce sujet stratégique a été abordé lors de la visite de travail du colonel Michaël Randrianirina à Pretoria, en fin de semaine dernière.

« Le président sud-africain a accepté notre demande visant à faire de Madagascar l'un des pays partenaires des BRICS », a déclaré le colonel Randrianirina à son arrivée à l'aéroport d'Ivato, samedi.

Outre cette acceptation, Cyril Ramaphosa a également ouvert la voie à la participation de Madagascar au prochain sommet des BRICS, prévu en juin en Inde. Ce sommet constituera une étape clé dans le processus de reconnaissance officielle de Madagascar comme pays partenaire. Il est important de noter que l'accord du président sud-africain, bien que décisif, ne confère pas automatiquement le statut officiel de partenaire : celui-ci doit être validé par l'ensemble des membres des BRICS lors d'un sommet officiel.

Candidature à évaluer

Pour obtenir ce statut, un État doit déposer une demande formelle et démontrer une volonté politique claire de s'inscrire dans la dynamique du bloc. La candidature est évaluée selon plusieurs critères, notamment le poids stratégique régional, le potentiel de développement économique, la stabilité institutionnelle et le respect des principes des BRICS, en particulier la coopération Sud-Sud et la promotion d'un ordre mondial multipolaire.

Une fois accepté, le pays partenaire peut développer des relations politiques, économiques et diplomatiques renforcées avec le groupe, participer aux initiatives et projets communs, mais sans disposer du droit de vote ni des prérogatives d'un membre à part entière.

À ce jour, seuls trois pays africains - l'Algérie, le Nigeria et l'Ouganda ont été reconnus comme partenaires des BRICS. Si Madagascar rejoint ce cercle, le pays bénéficiera d'une visibilité internationale accrue, d'un renforcement de son poids géopolitique et d'un accès privilégié à la coopération économique et financière via la Nouvelle Banque de Développement.

Cette coopération pourrait se traduire par des partenariats commerciaux, technologiques et des projets d'infrastructures, tout en créant un environnement favorable à l'investissement stratégique et au développement national.

Devenir un pays partenaire des BRICS constituerait ainsi une première étape vers une adhésion complète. Cela permettrait à Madagascar de participer progressivement aux projets et initiatives du bloc et de s'inscrire durablement dans un réseau de coopération internationale influent, capable de façonner les équilibres économiques et géopolitiques mondiaux.