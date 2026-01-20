Afrique: La CAF supprime le CHAN

Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a annoncé samedi la dissolution du Championnat d'Afrique des nations. Celui-ci sera remplacé par la Ligue des nations.

Coup de tonnerre. Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a annoncé samedi, lors d'une conférence de presse au Maroc, la suppression définitive du Championnat d'Afrique des nations (CHAN).

La décision a été prise dans le but d'une refonte profonde du calendrier des compétitions continentales. « Notre travail consiste à prendre des décisions qui sont dans l'intérêt du football africain, comme la CAN tous les quatre ans. Le CHAN est un spectacle qui nous fait perdre de l'argent, donc avec la Ligue des nations africaines chaque année, il n'y aura plus besoin du CHAN », a argumenté le Sud-Africain, patron de l'instance continentale.

Après huit éditions, la fameuse compétition réservée aux sélections nationales formées exclusivement par des joueurs évoluant dans les compétitions locales, lancée en 2009, sera ainsi remplacée par la Ligue des nations, inspirée du modèle européen.

Valorisation des locaux

Celle-ci est prévue être lancée vers 2029, c'est-à-dire dans trois ans. La compétition se jouera à fréquence annuelle, durant la fenêtre FIFA en septembre, octobre et novembre.

Selon toujours le numéro un de la CAF, « cette mesure permettra d'investir davantage dans le développement des jeunes et des infrastructures, tout en générant plus de revenus grâce à une compétition annuelle attractive pour les sponsors ».

Après dix-sept ans d'existence, cette décision marque la fin d'un tournoi qui a offert une vitrine aux talents locaux et suscité des ambitions chez de nombreuses nations, y compris Madagascar. Le CHAN, avec sa formule, permettait aux « petites nations » africaines une véritable chance de briller sur la scène continentale et de rivaliser avec les grands pays du foot africain.

Plusieurs joueurs locaux de la Grande Île ont pu s'expatrier et signer avec des clubs étrangers depuis la belle prestation des Barea en 2023, en décrochant la médaille de bronze lors de la 7e édition en Algérie, suivie de l'exploit historique en remportant la médaille d'argent en août 2025. Exceller à la Ligue des nations reste difficile pour Madagascar. Ces exploits de Madagascar ne sont plus ainsi que des souvenirs de moments historiques.