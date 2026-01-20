Sénégal: Tivaouane - Sokhna Amineta Sy, dernière fille vivante de Serigne Babacar Sy, inhumée au cimetière Khalkhouss

Un grand cortège funèbre, dans lequel, il y avait des notabilités religieuses de la confrérie tidjane, des membres de la famille d'El Hadji Malick Sy et des fidèles anonymes, a rendu hommage, lundi, à Sokhna Amineta Sy, dernière fille qui était encore en vie de Serigne Babacar Sy, rappelée à Dieu dimanche et inhumée lundi au cimetière Khalkhouss de Tivaouane.

Conformément à sa volonté, la levée du corps de Sokhna Amineta Sy, décédée à l'âge de 95 ans, s'est déroulée lundi matin à la zawiya Serigne Babacar Sy, dans une atmosphère de profonde ferveur religieuse.

La prière mortuaire a été dirigée par Serigne Mansour Lô, en présence, notamment de Serigne Babacar Sy Abdou Aziz, Serigne Mansour Sy Dabakh et Serigne Cheikh Tidiane Sy Dabakh, ainsi que de fidèles venus de diverses localités du pays.

Sokhna Amineta Sy a été inhumée au cimetière de Khalkhouss, où repose son défunt époux, Serigne Mounirou Sarr, ainsi que plusieurs figures emblématiques de la confrérie tidjane.

La cérémonie mortuaire a été ponctuée d'un récital de Coran et de la déclamation de textes liés à la tijanyya.

Sokhna Amineta Sy était la dernière survivante de la descendance directe de Serigne Babacar Sy, premier khalife d'El Hadji Malick Sy.

Figure respectée de la famille maraboutique de Tivaouane, sa disparition marque la fin d'une génération des premiers héritiers directs du successeur de Maodo.

Plusieurs témoignages saluent la mémoire d"'une femme de foi, héritière d'une tradition spirituelle séculaire, dont la vie fut consacrée au service silencieux de l'islam et de la tidjaniyya".

Pour Adjaratou Daba Mbaye, la disparition de Sokhna Amineta Sy est "une grande perte pour la famille de Seydil Hadji Malick Sy et pour l'ensemble de la communauté tidjane".

"C'est aujourd'hui que je viens de perdre définitivement ma mère Sokhna Oumou Khairy Sy. Ma tante Amineta Sy nous a toujours couvés", a-t-elle confié, la voix étreinte d'émotion.

À Tivaouane et à travers le pays, fidèles et proches retiennent d'elle l'image d'une femme "pieuse, digne et profondément attachée" à l'héritage spirituel de Serigne Babacar Sy, dont elle était l'une des plus illustres gardiennes.

Le préfet du département de Tivaouane, Mamadou Guèye, a présenté ses condoléances au nom des plus hautes autorités de l'État, notamment le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que l'ensemble du gouvernement.